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Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon yükseldi

21.02.2020 13:56

Son güncelleme : 21.02.2020 13:56
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4`e yükseldi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon,  ocakta yüzde 1,4'e ulaştı. AB'de ise aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon,  ocakta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında ocakta en yüksek enflasyon yüzde 4,7 ile  Macaristan, yüzde 3,9 ile Romanya, yüzde 3,8 ile Polonya ve Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,4 ile İtalya ve yüzde  0,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) belirlendi.

Enflasyon oranı, ocakta Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 1,7,  AB'den ayrılan İngiltere'de ise yüzde 1,8 oldu.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan  Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.




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