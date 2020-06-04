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`Euro Bölgesi’nde yüzde 8,7 daralma bekliyoruz`

04.06.2020 17:44

Son güncelleme : 04.06.2020 17:44
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Euro Bölgesi`nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, "Ekonomide 2020’de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz" dedi.



AA

Lagarde, bankanın bu yılın dördüncü Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Anketlerin ekonomik düşüşte dibin görüldüğünü gösterdiğini belirten Lagarde ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Lagarde, Yönetim Konseyi, bankanın hedeflediği fiyat istikrarını  yakalamak, finansal koşulları gevşetmek için varlık alımını artırma kararı  aldığını hatırlatarak, “ECB martta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP)  başlatmasaydı enflasyon ve büyüme konusunda çok farklı bir yerde olabilirdik.  PEPP hedefli ve geçici bir programdır.” dedi.

PEPP’in bugün 600 milyar euro artırılmasının Kovid-19 salgını öncesi  enflasyon patikasına dönülmesini sağlayacağına işaret eden Lagarde, bankanın  varlık alımlarının 2022'ye kadar devam ettirilmesi finansal koşullarda  toparlanmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Lagarde, gelecek aylarda ECB'nin politikasını etkileyecek önemli  şeyler olacağı öngörüsü ile PEPP'i artırdıklarını belirterek, PEPP'in  çok  başarılı bir program olduğunu savundu.

AB’NİN MALİ DESTEĞİ ÖNEMLİ FON DESTEĞİ SAĞLIYOR

Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mali destek  önerisini “memnuniyetle” karşıladıklarını belirterek, “AB’nin mali desteği önemli  fon sağlıyor.” dedi.

Ekonomik tahminlere yönelik belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan  Lagarde, son anketlerin ve mevcut verilerin Euro Bölgesi’nde ikinci çeyrekte  ciddi bir daralmaya işaret ettiğini bildirerek, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik  faaliyetlerin toparlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle Euro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin  ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirten Lagarde,  "Ekonomi de 2020’de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz.” dedi.

Lagarde, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin daha az etkilendiğini  ifade ederek, enflasyonun gelecek aylarda önemli ölçüde düşeceğini kaydetti.

ECB’nin gelecek yıl 0,8’lik bir enflasyon beklentisi olduğunu  hatırlatan Lagarde, 2022 için enflasyon beklentisinin yüzde 1,6’dan yüzde 1,3’e  çekildiğini kaydetti.

ECB ÇOK GENİŞ ARAÇ SETİNE SAHİP

ECB Başkanı Lagarde, orta vadede zayıf kalacak talebin enflasyon  üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını anlatarak, bankanın enflasyon hedefine  ulaşana kadar faizlerin mevcut seviyelerini koruyacağına işaret etti.

Alman Anayasa Mahkemesi'nin ECB tahvil alım programının haklı  sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı  olacağı kararınına ilişkin Lagarde, “Mahkemenin kararına yönelik ECB’nin  bağımsızlığına, varlık alımlarına zarar vermeyen iyi bir çözüm bulunacağına  güveniyorum.” dedi.

Bankanın yönetim Konseyi’nin bugün faizler ve PEPP konusunda hemfikir  tutum sergilediğini vurgulayan Lagarde, ECB’nin çok geniş bir araç setine sahip  olduğunu söyledi.

ECB, yılın dördüncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda  faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP’i 600 milyar euro artırarak 1  trilyon 350 milyar euroya çıkardı.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır,  mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te  sabit bıraktı.




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