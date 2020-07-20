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Euroclear Bank ile MKK arasında önemli anlaşma

20.07.2020 15:29

Son güncelleme : 20.07.2020 15:40
Dünyanın en büyük yabancı merkezi saklama kuruluşu olan Euroclear Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu`nda (MKK) yabancıların yerli borçlanma araçları piyasasında yatırım yapmasını kolaylaştıracak "Omnibus" tipte saklama hesabı açtı.



AA

Edinilen bilgiye göre 30 trilyon avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle  dünyanın en büyük saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ile MKK arasında yabancı  yatırımcının Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasalarında yatırım yapmasını  kolaylaştıracak bir bağlantı kuruldu.

MMK, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm sermaye  piyasası araçlarının kaydını tutuyor ve saklamasını yapıyor. Yurt içinde işlem  yapan yabancı yatırımcıların da MKK'da hesabının bulunması gerekiyor.

Yapılan anlaşmayla Euroclear Bank, MKK'da kendi adına açtığı "Omnibus"  tipi hesap ile bütün müşterilerine tek tek ayrı hesap açmak yerine bütün  işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecek.

Anlaşma, yabancı yatırımcının borçlanma piyasalarında işlem yapmasını  çok daha kolay hale getirecek. Kurulan hesap ilişkisiyle DİBS piyasaları, yabancı  yatırımcıların doğrudan erişimine daha elverişli hale gelecek.

14 Temmuz itibarıyla MKK üyeliği hayata geçirilen Euroclear Bank,  bugün itibarıyla da yabancı kurumsal ve fon müşterileri için MKK nezdinde açmış  olduğu "Omnibus" tipte saklama hesabı üzerinden işlemlerine başladı.

Bu hesapla birlikte, Euroclear Bank'ın yabancı kurumsal ve yabancı fon  müşterileri, Türk Lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'ler ile kira  sertifikalarını alıp satabilecek.

Kurulan doğrudan bağlantıyla Türkiye'ye daha önce yatırım yapmamış  yatırımcıların borçlanma araçları piyasalarına çekilmesi amaçlanıyor. Yerli  menkul kıymetlerin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek  oranlarda tutulmasının da önü açılacak.

Ayrıca, Euroclear'ın saklama özelliği sayesinde DİBS'lerin  uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti de artacak. Kurulan  hesap bağlantısıyla Türkiye'nin sermaye piyasaları, uluslararası finansal  piyasalarla entegrasyonu üst düzeye ulaşacak.




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