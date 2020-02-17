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Eximbank`ın döviz kredilerinde faiz indirimi müjdesi!

17.02.2020 11:55

Son güncelleme : 17.02.2020 11:55
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank`ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yazılı açıklamasında, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi  ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini ifade  etti.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğini vurgulayan Pekcan, bankanın en son Aralık 2019'da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek dönemde bankanın döviz  kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan  gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların  döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde  kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda,  kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90  baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan  faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz  kredilerinde libor/euribor yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde  libor/euribor yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise  libor/euribor yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu."

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar  uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal  ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu düzenleme her  ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun.  İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça  açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde  bulundu.





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