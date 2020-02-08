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Fed, Para Politikası Raporu`nu yayımladı

08.02.2020 10:21

Son güncelleme : 08.02.2020 10:22
ABD Merkez Bankası, Kongre`ye sunduğu Para Politikası Raporu`nda, Çin`de yeni tip koronavirüs salgınının olası etkilerinin ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu ifade etti.



AA

ABD Kongresi için ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yılda iki kez hazırlanan yarıyıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongrede sunacağı raporda, ABD ekonomisinin geçen yıl ılımlı büyümesini sürdürdüğü ve ülkedeki iş gücü piyasasının daha da güçlendiği belirtildi.

ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA KALDI

Ekonomideki büyümenin 11. yılına girdiği vurgulanan raporda, enflasyonun Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadedeki hedefi olan  yüzde 2'nin altında kaldığı bildirildi.

FOMC'nin küresel gelişmelerin etkileri ve "sessiz" enflasyon baskıları  doğrultusunda faiz oranını geçen yıl temmuz, eylül ve ekim toplantılarında  indirdiği ve yüzde 1,50-1,75 bandına çektiği hatırlatılan raporda, komitenin  sonraki toplantılarında para politikasının hakim duruşunun ekonomik faaliyetler,  güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon hedefini destekler nitelikte olduğuna karar  verildiği ifade edildi.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDE "KORONAVİRÜS" RİSKİ

Ülkede 2018'de 3,9 olan işsizlik oranının geçen yıl yüzde 3,5'e  düştüğünün anımsaıldığı raporda, iş gücüne katılım oranının arttığı, ücret  artışının ise ılımlı bir seyir izlese de önceki yıllarda görülen hızının  gerisinde kaldığı belirtildi.

Enflasyonun geçen yıl yüzde 1,6 olarak gerçekleştiğine işaret edilen  raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin geçen senenin ortalarından  itibaren istikrarlı seyir izlediği kaydedildi.

Raporda, gayrisafi yurt içi hasılanın 2019'un ikinci yarısında ılımlı  bir yükseliş gösterdiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici harcamaları ortalamada ılımlı bir hızda arttı ve konut  yatırımları 2018'deki düşüşün ardından 2019'un ilk yarısında yükseldi. Buna  karşılık, işletme sabit yatırımları, ticaret politikasındaki belirsizlik ve zayıf  küresel büyüme gibi unsurların etkisiyle geçen yılın ikinci yarısında düşüş  gösterdi. Ticaret politikalarındaki çatışmaların bir miktar azalması, ekonomik  büyümenin istikrar sinyali vermesi ve finansal koşulların iyileşmesiyle ABD  ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskler yılın geri kalanında azalacak gibi  görünmekte. Yakın zamanda Çin'deki koronavirüs salgınından kaynaklanabilecek  olası etkiler, ekonomik görünüm için yeni bir risk oluşturmakta."

FİNANSAL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER

Ülkedeki finansal koşulların işletmeler ve hane halkının  harcamalarıyla ekonomik faaliyetlerini destekleyici nitelikte olmayı sürdürdüğüne  işaret edilen raporda, ABD finans sisteminin finansal krizden önceki dönemden çok  daha dirençli olduğu bildirildi.

ABD ekonomisinin yanı sıra uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği  raporda, özellikle Hong Kong ve Hindistan olmak üzere Asya ekonomilerindeki  büyümenin yavaşlama kaydettiği, birçok Latin Amerika ekonomisinin de beklenenden  daha düşük bir performans göstermeye devam ettiği belirtildi.

Raporda, "Bazı gelişmiş ekonomilerde de ekonomik faaliyetlerin hızı  azaldı. Ancak son göstergeler geçici istikrar sinyali veriyor. İmalat sektörü ve  ticaretteki küresel yavaşlamanın bir sona yaklaştığı görülüyor ve dünya genelinde  tüketici harcamaları ile hizmet faaliyetleri güçlü kalmaya devam ediyor."  değerlendirmesi yapıldı.

Çin ve Euro Bölgesi gibi ekonomik açıdan önemli bölgelerde bu yılın başından itibaren gelen verilerin büyümenin istikrarlı olduğunu gösterdiği ifade  edilen raporda, yeni tip koronavirüs salgınının Çin ekonomisinde sıkıntılara neden olabileceği ve etkilerinin küresel ekonomiye yayılabileceği bildirildi.

Raporda, yurt dışı finansal piyasaların, geçen yılın ikinci yarısında,  merkez bankalarının uyumlu aksiyonları, ABD-Çin ticaret anlaşmasındaki gelişme ve Brexit belirsizliği riskinin azalması gibi olumlu siyasal gelişmelerle iyileştiği  kaydedildi.




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