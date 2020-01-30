GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Fed Başkanı Powell`dan enflasyon yorumu

30.01.2020 09:48

Son güncelleme : 30.01.2020 09:50
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası`nın yüzde 2.0`nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi.



DHA

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in gecelik borçlanma faizini oybirliğiyle yüzde 1.50 ve yüzde 1.75 aralığında tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in para politikası metninde kullandığı dilde, "enflasyonun yüzde 2.0'ye yakın getirileceği" betimlemesi yerine, "enflasyonun yüzde 2.0'ye getirileceği"nin kullanıldığına dikkat çekti.

Powell, bu betimlemenin değiştirilmesindeki temel anlayışın, "politika yapıcıları yüzde 2.0'ye yakın enflasyonu da tatmin edici buluyor" gibi yanlış anlaşılmadan kaçınmak için yapıldığını, Fed'in "yüzde 2.0'nin altındaki enflasyon düzeyini tatmin edici bulmadığını" vurguladı.

Powell, "Para politikasındaki mevcut duruşumuzun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasasını destekleyeceğini ve enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2.0 düzeyine gelmesini sağlayabileceğine inanıyoruz" dedi. 

Powell, küresel ekonomik büyümenin dengelendiğini ve uluslararası ticaretin etrafındaki belirsizliklerin azaldığını söyledi. Bu iki endişe Fed'in geçen yıl faizleri üç kez düşürme kararı almasında kilit faktörler olmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıl para politikası raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne 11 Şubat'ta sunacak.

Senato Bankacılık Komitesi sözcüsü de Powell'in 12 Şubat'ta Komite'ye yarıyıl sunumunu yapacağını açıkladı.

"CORONAVİRÜS ÇOK CİDDİ BİR SORUN"

Powell, Çin'deki coronavirüs salgınının "çok ciddi bir sorun" olduğunu vurguladı ve bu durumun Çin'deki ekonomik aktivitede önemli aksamalara neden olacağını ve küresel düzeyde de sorun yaratma potansiyeli barındırdığı uyarısı yaptı.

Fed faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Powell, coronavirüsün makroekonomik etkilerinin henüz belirsizliğini koruduğuna da işaret ederek, Fed'in bu konuda gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, coronavirüsten yaşamını yitirenlerin 169'a ulaştığını belirtti. Ölümlerin büyük çoğunlukla Hubei bölgesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamaya göre, 1,700 yeni vaka belirlendi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.689
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  119.689  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 2,44 281.355.928 % 0,00  
ALCTL 15,13 17.495.925 % 0,00  
HALKB 6,90 216.028.590 % 0,00  
FLAP 4,92 77.958.885 % 0,00  
FONET 9,77 64.462.928 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7466 7,7854 % 0,22  
Frank 6,1163 6,1532 % 0,41  
Riyal 1,5868 1,5947 % 0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 0,92  
Altın Gr. 303 303 0,70  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,58 17,63 0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 58,31 58,31 -0,60  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru