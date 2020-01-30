ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası`nın yüzde 2.0`nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi.
Fed Başkanı Powell`dan enflasyon yorumu
30.01.2020 09:48
Son güncelleme : 30.01.2020 09:50
DHA
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in gecelik borçlanma faizini oybirliğiyle yüzde 1.50 ve yüzde 1.75 aralığında tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in para
politikası metninde kullandığı dilde, "enflasyonun yüzde 2.0'ye yakın getirileceği" betimlemesi yerine, "enflasyonun yüzde 2.0'ye getirileceği"nin kullanıldığına dikkat çekti.
Powell, bu betimlemenin değiştirilmesindeki temel anlayışın, "politika yapıcıları yüzde 2.0'ye yakın enflasyonu da tatmin edici buluyor" gibi yanlış anlaşılmadan kaçınmak için yapıldığını, Fed'in "yüzde 2.0'nin altındaki enflasyon düzeyini tatmin edici bulmadığını" vurguladı.
Powell, "Para politikasındaki mevcut duruşumuzun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasasını destekleyeceğini ve enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2.0 düzeyine gelmesini sağlayabileceğine inanıyoruz" dedi.
Powell, küresel ekonomik büyümenin dengelendiğini ve uluslararası ticaretin etrafındaki belirsizliklerin azaldığını söyledi. Bu iki endişe Fed'in geçen yıl faizleri üç kez düşürme kararı almasında kilit faktörler olmuştu.
Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıl para politikası raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne 11 Şubat'ta sunacak.
Senato Bankacılık Komitesi sözcüsü de Powell'in 12 Şubat'ta Komite'ye yarıyıl sunumunu yapacağını açıkladı.
"CORONAVİRÜS ÇOK CİDDİ BİR SORUN"
Powell, Çin'deki coronavirüs salgınının "çok ciddi bir sorun" olduğunu vurguladı ve bu durumun Çin'deki ekonomik aktivitede önemli aksamalara neden olacağını ve küresel düzeyde de sorun yaratma potansiyeli barındırdığı uyarısı yaptı.
Fed faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Powell, coronavirüsün makroekonomik etkilerinin henüz belirsizliğini koruduğuna da işaret ederek, Fed'in bu konuda gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, coronavirüsten yaşamını yitirenlerin 169'a ulaştığını belirtti. Ölümlerin büyük çoğunlukla Hubei bölgesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamaya göre, 1,700 yeni vaka belirlendi.