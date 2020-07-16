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Fed Bej Kitap raporunun temmuz sayısını yayımladı

16.07.2020 09:07

Son güncelleme : 16.07.2020 09:07
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.



AA

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin  yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik  faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde  olduğundan düşük seviyelerde kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İŞLETMELERİN AÇILMASIYLA TÜKETİCİ HARCAMALARI ARTTI

Raporda, tüketici harcamalarının birçok işletmenin yeniden açılmasıyla  arttığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satışlarındaki toparlanma ile yiyecek-içecek ve konut  sektörlerindeki büyümenin öncülüğünde perakende satışlar tüm bölgelerde arttı.  Dinlenme ve konaklama harcamaları iyileşme gösterdi ancak bir yıl önceki  seviyelerinin çok altında kaldı. Bölgelerin çoğu imalat faaliyetinin çok düşük  seviyelerden yükseldiğini bildirdi. Profesyonel ve ticari hizmetlere olan talep  çoğu bölgede arttı ancak yine de zayıf kaldı."

Nakliye faaliyetlerinin de genel olarak arttığını kara ve hava yolu  taşımacılığında kargo hacimlerinin yükseldiği belirtilen raporda, inşaat  faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiği ancak bazı bölgelerde  toparlanma gösterdiği aktarıldı.

EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Raporda, ticari gayrimenkul faaliyetlerinin düşük seviyelerde  kalmasına rağmen konut satışlarında ılımlı bir artış görüldüğü kaydedildi.

Tarım sektöründe finansal koşulların zayıf kalmaya devam ettiğine  işaret edilen raporda, enerji sektöründe ise faaliyetin sınırlı talep ve arz  fazlası nedeniyle azaldığı bildirildi.

Raporda, "Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin  ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden  dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

Birçok işletmenin yeniden faaliyete geçmesiyle istihdamın da neredeyse  tüm bölgelerde arttığına dikkat çekilen raporda, özellikle istihdam artışının  dinlenme ve konaklama sektörlerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, sağlık kaygıları, çocuk bakımı ihtiyaçları ve işsizlik  yardımlarının yüksek olması nedeniyle çalışanları işe döndürmekte zorlanıldığı  kaydedildi.

Genel olarak fiyatlarda düşük bir değişim olduğu belirtilen raporda,  girdi ve satış fiyatlarının büyük ölçüde sabit kaldığı bildirildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen  Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek  toplantısının 28-29 Temmuz'da yapılması planlanıyor.




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