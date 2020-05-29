ABD Merkez Bankası bilançosunun büyüklüğü 27 Mayıs haftasında bir önceki haftadaki 7,09 trilyon dolardan 7,15 trilyon dolar seviyesine yükseldi.
Fed bilançosu 7,15 trilyon dolara ulaştı
29.05.2020 08:45
Son güncelleme : 29.05.2020 08:46
Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 4,09 trilyon dolardan 4,11 trilyon dolara yükseldiğini ortaya koyarken, mortgage destekli menkul kıymet miktarı ise 1,86 trilyon dolardan 1,84 trilyon dolar
seviyesine indi.
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8203
En Düşük
6,8095
18:007,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5750
En Düşük
7,5388
18:00377,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,02
|Açılış
|: 377,45
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,52
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3879
|8,4300
|% 0,23
|
|Frank
|7,0492
|7,0917
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8093
|1,8184
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|3,86
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.479
|5,00
|
|Tam
|2.518
|2.555
|5,20
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|2,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,62
|35,62
|-0,41
|