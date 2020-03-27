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Fed bilançosu ilk kez 5 trilyon doları aştı

27.03.2020 09:01

Son güncelleme : 27.03.2020 09:01
Corona virüs salgının ekonomik etkileri ile mücadele etmek için varlık alımlarına başlayan ve bankalara kredileri genişleten ABD Merkez Bankası`nın bilançosu bu hafta 5 trilyon dolar seviyesini geride bıraktı.



Fed'in bilanço büyüklüğü tek bir haftada yarım trilyon dolardan fazla yükselerek, Ekim 2008'de başlayan global finansal kriz sırasında yaşanan haftalık bilanço artışının neredeyse iki katı bir artış ortaya koydu.

Fed ayrıca, bankaların iskonto penceresinden kredi kullanımlarının çarşamba günü 50,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Geçen haftanın aynı gününde bu rakam 28,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Yabancı merkez bankaları ile likidite swapları da çarşamba günü 206,1 milyar dolar oldu.




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