Corona virüs salgının ekonomik etkileri ile mücadele etmek için varlık alımlarına başlayan ve bankalara kredileri genişleten ABD Merkez Bankası`nın bilançosu bu hafta 5 trilyon dolar seviyesini geride bıraktı.
Fed bilançosu ilk kez 5 trilyon doları aştı
27.03.2020 09:01
Son güncelleme : 27.03.2020 09:01
Fed'in bilanço büyüklüğü tek bir haftada yarım trilyon dolardan fazla yükselerek, Ekim 2008'de başlayan global finansal kriz sırasında yaşanan haftalık bilanço artışının neredeyse iki katı bir artış ortaya koydu.
Fed ayrıca, bankaların iskonto penceresinden kredi kullanımlarının çarşamba günü 50,8 milyar dolar
olduğunu açıkladı. Geçen haftanın aynı gününde bu rakam 28,2 milyar dolar seviyesindeydi.
Yabancı merkez bankaları ile likidite swapları da çarşamba günü 206,1 milyar dolar oldu.
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4223
En Düşük
6,3903
18:057,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
18:05334,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,90
|Açılış
|: 334,61
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8009
|7,8400
|% 0,25
|
|Frank
|6,6311
|6,6710
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6976
|1,7061
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-1,29
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,63
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|0,18
|