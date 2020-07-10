Fed bilançosunun büyüklüğü 7 trilyon doların altına indi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6280
|8,6713
|% 0,06
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% -0,12
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,83
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,93
|Cumhuriyet
|2.584
|2.607
|1,30
|Tam
|2.660
|2.675
|1,30
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,60
|Çeyrek
|646
|655
|0,30
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,64
|-0,07
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,01
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,26
Seans Raporu
- 17:59AVGYO Yüzde -8.46 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 431 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, EKGYO
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1235, 44 kaybederek (% -1.13 ) 108, 341
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYH, EGCEY, CIMSA, EGCYO
- 17:58 KENT, BJKAS, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında