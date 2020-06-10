ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını yüzde 0,00-0,25 olarak bıraktı.
Fed faiz kararını açıkladı
10.06.2020 21:05
Son güncelleme : 10.06.2020 21:15
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) salı günü başlayan ve bu akşam sona eren toplantısında karar açıklandı. Fed faizleri serbest bıraktı.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ
Fed'in gösterge gecelik faizi değiştirmeyerek sıfır ila yüzde 0.25'teki hedef aralığında tutma kararı almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyordu.
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7425
En Düşük
7,6879
18:05374,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 374,46
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6486
|8,6920
|% 0,31
|
|Frank
|7,1608
|7,2040
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8047
|1,8138
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-2,69
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.455
|-1,00
|
|Tam
|2.496
|2.522
|-4,70
|
|Yarım
|1.218
|1.229
|-0,50
|
|Çeyrek
|609
|616
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|0,21
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