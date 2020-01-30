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Fed faiz oranını sabit tuttu

30.01.2020 09:20

Son güncelleme : 30.01.2020 09:20
ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.



AA

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmediği bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliği ile alındığına  dikkati çekilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü olduğu ve ekonomik aktivitenin ılımlı biçimde arttığı kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda istihdamda artış gerçekleştiği, işsizlik  oranının düşük seyrettiği belirtilerek, politika faizinin yüzde 1,50-1,75  aralığında tutulduğuna işaret edildi.

Yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan  açıklamada, ekonomik verilerin, küresel gelişmelerin ve enflasyon baskısının  yakından takip edildiği bildirildi.

Fed, geçen yıl 3 kez faiz indirimine gitmişti. Fed, temmuzda politika  faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık  düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75  aralığına çekmişti.




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