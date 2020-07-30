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Fed için ters istikamet söz konusu değil

30.07.2020 11:29

Son güncelleme : 30.07.2020 11:30
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell`ın açıklamaları sonrasında piyasalarda bankanın sözle yönlendirmede revizeyi düşünebileceği ancak para politikasında aksi yöne dönmesinin söz konusu olmadığı öngörüsü ağır bastı.



AA

Fed, politika faizini 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Banka bu zorlu  dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanırken maksimum  istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemekte kararlı olduğunu duyurdu.

Ekonominin önündeki yolun, virüsün seyrine bağlı olacağını belirten  Fed, hane halkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in  gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını  artıracağı, büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de sürdürüleceğini  kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmeyi bile  düşünmediklerini yineleyerek, "Ekonomi, uzun bir süre son derece uyumlu bir para  politikasına ihtiyaç duyacak." dedi.

Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları sonrasında bankanın  ekonomiyi desteklemek için sözle yönlendirmede revizeyi düşünebileceği ancak para  politikasında aksi yöne dönmesinin söz konusu olmadığı öngörüsü ağır bastı.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey AA muhabirine yaptığı  değerlendirmede Fed'in yabancı merkez bankaları için geçici dolar swap hatları ve  repo kolaylığını 31 Mart'a kadar uzattığını ve bankanın Kovid-19 salgınının  ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31  Aralık'a kadar uzattığını anımsatarak, "Bu durum, Fed'in para politikasında aksi  yöne dönmeyi düşünmediğine vurgu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Üçüncü çeyrekte büyümenin pozitif olacağı öngörüsünde bulunan Marey,  Kovid-19'un tekrar canlanmasının ekonomik iyileşmeyi sınırlayabileceğini söyledi.

Marey, salgında ikinci dalga olması durumunun, seçimlerin Çin'le artan  tansiyonun  son çeyrekte zehirli bir kokteyl olarak ortaya çıkabileceğini  belirterek, " Bu da bizim gerçekleşebilecek diğer bir ekonomik daralma görüşümüzü  destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın Fed'i sözle yönlendirmede daha fazlasına zorlayabileceğini  aktaran Marey, "Fed faizleri sıfırın altına indirmek istemezse getiri eğrisi  kontrolü bir sonraki mantıklı adım" ifadelerini kullandı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in   Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi  programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzatmasının bankanın ekonomiyi  destekleme konusundaki ana endişelerine ışık tuttuğunu belirtti.

Levy, "Fed, kısa dönemli fonlama piyasalarında yeterli derecede  likidite bulunmasını ve ekonominin kötüleşmesi durumunda bu kredilerin ucuz ve  ulaşılabilir olmasını garanti altına almak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in sözle yönlendirmede değişikliğe gitmediğine değinen Levy "Fed,  gerçekleşecek enflasyona göre sözle yönlendirmeyi revize etmek isteyecek"  yorumunu yaptı.





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