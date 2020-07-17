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Fed kredi programında düzenlemeye gitti

17.07.2020 18:14

Son güncelleme : 17.07.2020 18:23
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının kapsamında, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla düzenlemeye gitti.



AA

Fed'den yapılan açıklamada, eğitim kurumları, hastaneler ve sosyal  hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların kredilere daha fazla  erişimini sağlamak için küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını  desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı'nda  değişiklik yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 salgınından önce finansal açıdan iyi durumda olan kar amacı  gütmeyen kuruluşlara yönelik iki yeni seçeneğinin onaylandığı belirtilen  açıklamada, bu kuruluşlar için gerekli asgari istihdam sayısının 50 çalışandan 10  çalışana düşürüldüğü, bağış temelli fonlama sınırının azaltıldığı ve çeşitli  finansal uygunluk kriterlerinin daha geniş bir yelpazede kar amacı gütmeyen  işletme modellerini kapsayacak şekilde düzenlendiği aktarıldı.




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