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Fed kredi programının kapsamını genişletti

01.05.2020 08:50

Son güncelleme : 01.05.2020 08:50
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında kredi opsiyonunu genişletirken, minimum kredi ölçeğini 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürdü.



AA

Fed'den yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik  kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme  Programı'nın kapsamının genişletildiği bildirdi.

Açıklamada, işletmelerden gelen talepler doğrultusunda, kredi  opsiyonunun genişletilmesinin ve program kapsamında desteklenecek işletmelerin  azami ölçeğinin artırılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Program kapsamında 3'üncü bir kredi opsiyonunun oluşturulduğu  belirtilen açıklamada, 2 kredi opsiyonu için daha önce 1 milyon dolar olarak  belirlenen minimum kredi ölçeğinin 500 bin dolara düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kredi almaya uygun işletme havuzunun da genişletildiğine  işaret edilerek, yeni düzenlemeyle 15 bin kişiye kadar çalışana sahip ve yıllık  geliri 5 milyar dolar olan işletmelerin programdan faydalanabileceği aktarıldı.  Daha önce işletmelerde, 10 bin çalışan ve yıllık gelirin 2,5 milyar dolar olması  şartı aranıyordu.




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