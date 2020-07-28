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Fed kredi programlarının süresini uzattı

28.07.2020 17:38

Son güncelleme : 28.07.2020 17:43
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık`a kadar uzattığını duyurdu.



AA

Fed'den yapılan açıklamada, daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı  belirtilen açıklamada, "3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca  planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik  sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini  dengeleyen ve iyileştiren, hanehalkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi  akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi.




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