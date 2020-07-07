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`Fed neler olduğunu anlamaya çalışıyor`

07.07.2020 10:22

Son güncelleme : 07.07.2020 10:22
ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed`in ABD ekonomisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, "tam olarak neler olduğunu anlamaya çalıştığını" söyledi.



DHA

Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Bostic, bir yandan birçok eyalette yüksek sayıda yeni vakalar yaşanırken, ABD ekonomisinin, Covid-19 krizinden toparlanmasında dengelenme gördüğünü söyledi.

ABD Haziran ayı ISM hizmetler endeksi dün 57.1 değerini alarak 50.2 olan beklentileri aştı ve dünya ekonomisinin Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden sonra sağladığı toparlanmaya duyulan güveni artırdı.

Bostic, ekonomideki gelişmelerden bazılarının olumsuz etkileri olabileceğini ve bunun da gidişatı biraz inişli-çıkışlı duruma getirebileceğini vurguladı ve ekledi:

"Fed, tam olarak neler olup bittiğini anlayabilmek için bu gelişmeleri yakından izliyor."




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