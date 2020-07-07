ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed`in ABD ekonomisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, "tam olarak neler olduğunu anlamaya çalıştığını" söyledi.
`Fed neler olduğunu anlamaya çalışıyor`
07.07.2020 10:22
Son güncelleme : 07.07.2020 10:22
DHA
Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Bostic, bir yandan birçok eyalette yüksek sayıda yeni vakalar yaşanırken, ABD ekonomisinin, Covid-19 krizinden toparlanmasında dengelenme gördüğünü söyledi.
ABD Haziran ayı ISM hizmetler endeksi dün 57.1 değerini alarak 50.2 olan beklentileri aştı ve dünya ekonomisinin Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden sonra sağladığı toparlanmaya duyulan güveni artırdı.
Bostic, ekonomideki gelişmelerden bazılarının olumsuz etkileri olabileceğini ve bunun da gidişatı biraz inişli-çıkışlı duruma getirebileceğini vurguladı ve ekledi:
"Fed, tam olarak neler olup bittiğini anlayabilmek için bu gelişmeleri yakından izliyor."
10:07118.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 242,03
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
118.845
En Düşük
118.398
10:076,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8667
En Düşük
6,8524
10:077,7572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
10:07393,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 393,59
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,89
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|1.946.630
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|3.731.396
|% 9,83
|
|KENT
|743,90
|2.555.995
|% 7,95
|
|TDGYO
|4,99
|1.296.615
|% 7,78
|
|BJKAS
|3,33
|51.391.261
|% -6,98
|
|KRDMA
|4,33
|639.288
|% -4,84
|
|ULAS
|5,10
|542.728
|% -4,67
|
|HURGZ
|1,55
|1.060.962
|% -3,73
|
|IEYHO
|1,04
|3.476.754
|% -3,70
|
|DOHOL
|2,36
|93.777.164
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,13
|77.132.465
|% -0,47
|
|IHLGM
|1,90
|65.556.266
|% 3,26
|
|TSPOR
|7,81
|57.222.079
|% 5,40
|
|BJKAS
|3,33
|51.391.261
|% -6,98
|
|DOHOL
|2,36
|93.777.164
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,13
|77.132.465
|% -0,47
|
|IHLGM
|1,90
|65.556.266
|% 3,26
|
|ZOREN
|2,56
|50.882.628
|% 4,49
|
|ALBRK
|1,93
|36.826.280
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5382
|8,5810
|% -0,08
|
|Frank
|7,2530
|7,2967
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-1,67
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.572
|0,50
|
|Tam
|2.627
|2.639
|0,50
|
|Yarım
|1.276
|1.291
|0,30
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -122, 16 kaybederek (% -0.09 ) 134, 795
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, DOHOL, EKGYO
-
10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISATR, BJKAS
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKFYO, DMSAS
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, DOHOL, EKGYO