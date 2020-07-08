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Fed: Toparlanmanın önündeki yol belirsiz

08.07.2020 09:03

Son güncelleme : 08.07.2020 09:03
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." ifadesini kullandı.



AA

Quarles, Exchequer Club tarafından video konferansla düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin, finansal sistemin  2008'deki küresel finansal krizden bu yana karşılaştığı en büyük testi  yansıttığını belirten Randal Quarles, ancak küresel finansal krizden farklı  olarak bu şokun finansal sistemin dışından kaynaklandığını aktardı.

"FİNANSAL SİSTEM DAHA FAZLA ZORLUKLA KARŞILAŞACAK"

Quarles, merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 krizinin neden  olduğu likidite şokuna hızlı ve kararlı politika yanıtları verdiğini  hatırlatarak, bu müdahalelerin finansal piyasalarda hızlı iyileşmeler sağladığını  kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini ve birçok  hane halkı ile işletmenin hala baskı altında olduğunu vurgulayan Randal Quarles,  "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de  toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Quarles, bankaların mevcut krize küresel finansal krizden çok daha  güçlü bir pozisyonda girdiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Finansal sistemin daha fazla zorlukla karşılaşacağını biliyoruz.  Kurumsal sektör krize yüksek seviyelerdeki borçla girdi ve kriz sırasında daha  fazla borçlandı. Birçok hane halkı umutsuz istihdam beklentileriyle karşı  karşıya. Bir sonraki aşama, talebin düşmesi ve bazı borçluların borçlarını  ödeyememesi nedeniyle kaçınılmaz olarak batık krediler ve ihtiyatlardaki artışı  içerecek."

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael  Bostic de katıldığı bir video konferansta, Kovid-19 vakalarındaki artışın iş  dünyasını yeniden endişelendirdiğini ifade etti.

Bostic, Kovid-19 salgını yüzünden yaşanan krizin neden olduğu bu  durumun planlanandan daha uzun sürebileceğini bildirdi.




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