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Fed tutanakları yayımlandı

20.02.2020 09:20

Son güncelleme : 20.02.2020 09:30
ABD Merkez Bankası`nın son toplantısına ait tutanaklar, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.



AA

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Dünyanın en etkili merkez bankası kabul edilen Fed'in politika faizini  yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, Fed  yetkililerinin para politikasındaki mevcut duruşun, ekonomik büyüme, güçlü iş  gücü piyasası ve yüzde 2 enflasyon hedefini desteklemek için uygun olduğu  görüşünde oldukları aktarıldı.

Tutanaklarda, "Toplantıdaki para politikası görüşü doğrultusunda  yetkililer, devam eden ekonomik faaliyeti, güçlü iş gücü piyasası koşullarını ve  komitenin simetrik yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesini desteklemek amacıyla,  yüzde 1,5-1,75 olan federal fonlara yönelik hedef aralığı sürdürmenin uygun  olacağına karar verdi." değerlendirmeleri kullanıldı.

Mevcut politika duruşunun bir süre daha uygun olmaya devam edeceğinin  belirtildiği tutanaklarda, ekonomide gelen verilerin ekonomik görünümle büyük  ölçüde uyumlu olduğuna işaret edildi.

KORONAVİRÜS TEHDİDİ TUTANAKLARA DA YANSIDI

Tutanaklarda, ABD'deki ekonomik büyümenin ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Küresel büyümede de istikrara ilişkin bazı bulgular olduğunun  belirtildiği tutanaklarda, "Buna rağmen, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla  görünüme ilişkin belirsizlikler devam etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bir takım aşağı yönlü risklerin  belirgin kalmaya devam etmesine rağmen, ekonomik faaliyetlere yönelik risk  dağılımını bir önceki toplantıya göre daha olumlu gördükleri bildirildi.

Ortadoğu ile bağlantılı jeopolitik risklerin devam ettiğine dikkati  çekilen tutanaklarda, "Koronavirüs tehdidi, insanların yanı sıra, küresel büyüme  görünümüne yönelik de yetkililerin yakından takip edilmesi konusunda anlaştığı  yeni bir risk olarak ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.




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