Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Fed: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı

23.06.2020 13:08

Son güncelleme : 23.06.2020 13:08
ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed`in hem uzun hem de kısa vadeli faizleri düşük tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.



DHA

Rosengren, Fed'in reel ekonominin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için oluşturduğu Main Street Lending Facility programının uygulamaya girmesi nedeniyle yaptığı konuşmada, yılın ikinci yarısının "zor" olacağını ve programın buna karşı bir "sigorta" sağlayacağının altını çizdi.

Yahoo Finance'in sorularını yanıtlayan Rosengren, "Yılın ikinci yarısı pekçok insanın öngördüğünden daha zor olacak. Uygulamaya konan program ekonomi için önemli bir sigorta politikası olacak" diye uyardı.

Rosengren daha önce, ABD ekonomisinin Covid-19 krizine dayanmak için hem Fed'in hem de Kongre'nin daha fazla desteğine ihtiyacı olacağını da söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek, onları yeniden açılmaya ve istihdam sağlamaya hazırlamak, geniş tabanlı ekonomik toparlanmayı da teşvik edecektir" dedi ve ekledi:

"Yaptığımız bu değişikliklerin, Ana Cadde Kredilendirme Programı'nın, bu zor zamanda istihdamı destekleme yeteneğini de geliştirecektir."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:52116.230
Değişim :  0,90% |  1.039,54
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.230 En Düşük
115.555
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 4,54 8.395.260 % 9,93  
SAMAT 2,34 17.257.174 % 9,86  
POLTK 139,30 263.053 % 9,77  
PEKGY 8,45 18.407.033 % 9,74  
DGKLB 2,48 39.832.014 % 9,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5091 8,5518 % -0,01  
Frank 7,2234 7,2669 % 0,41  
Riyal 1,8224 1,8316 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.758 2,71  
Altın Gr. 387 387 1,16  
Cumhuriyet 2.513 2.526 2,90  
Tam 2.579 2.590 3,00  
Yarım 1.256 1.267 1,50  
Çeyrek 630 634 0,70  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,11  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,03  
B. Petrol 43,69 43,69 0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru