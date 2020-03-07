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Fed`den Asya`dan gelen dolarlar için karantina önlemi

07.03.2020 10:07

Son güncelleme : 07.03.2020 10:07
ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya`dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.



AA

Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik  21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

AA muhabirinin Fed'den edindiği bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı.

Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı.  Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.





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