Fed/George: Ekonomik toparlanma yavaş ve istikrarlı olacak













DHA

George ayrıca, ABD ekonomisinin pandemi krizi sonrası hızlıca toparlanacağına inananların olduğunu da anımsatarak, artık bu yaklaşımın da değişmekte olduğuna dikkat çekti.



Birçokları gibi kendisinin de, Covid-19 bazlı koruyucu önlemlerin fazlasıyla sert olduğunu düşündüğünü vurgulayan George, ancak başka da alternatifin olmadığını ve ayrıca sağlık otoroitelerine güven duyulması gerektiğinin altını çizdi.



Fed, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, büyük ölçekli işletmelerin piyasa likiditesini ve kredi kullanılabilirliğini desteklemek amacıyla kurumsal bonolar almaya başlayacağını duyurdu. Programda 750 milyar dolara kadar kurumsal kredi satın alınması öngörülüyor.