ABD Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther George, ABD`de ekonomik toparlanmanın yavaş ve istikrarlı olacağını söyledi ve Fed`in faizleri sıfıra yakın düzeylere çekmesini doğru bulduğunu vurguladı.
Fed/George: Ekonomik toparlanma yavaş ve istikrarlı olacak
16.06.2020 09:21
Son güncelleme : 16.06.2020 09:21
DHA
George ayrıca, ABD ekonomisinin pandemi krizi sonrası hızlıca toparlanacağına inananların olduğunu da anımsatarak, artık bu yaklaşımın da değişmekte olduğuna dikkat çekti.
Birçokları gibi kendisinin de, Covid-19 bazlı koruyucu önlemlerin fazlasıyla sert olduğunu düşündüğünü vurgulayan George, ancak başka da alternatifin olmadığını ve ayrıca sağlık otoroitelerine güven duyulması gerektiğinin altını çizdi.
Fed, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, büyük ölçekli işletmelerin piyasa likiditesini ve kredi kullanılabilirliğini desteklemek amacıyla kurumsal bonolar almaya başlayacağını duyurdu. Programda 750 milyar dolara kadar kurumsal kredi satın alınması öngörülüyor.
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