GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Fed`in, ABD`de negatif faize sıcak bakmayacağı öngörülüyor

13.05.2020 14:01

Son güncelleme : 13.05.2020 14:12
Çin`de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle varlık fiyatlarında olağan dışı seviyeler test edilmeye devam ederken, ABD`de beklenen politika faizinin geçen hafta tarihte ilk defa negatif seviyeye inmesi konuyu tekrar ABD`nin gündemine taşıdı.



AA

Kovid-19 salgınının etkilerini en ağır şekilde yaşayan ABD'de, ABD  Merkez Bankası (Fed) ve hükümet salgının etkilerini en aza indirmek için  olağanüstü önlemler aldı.

ABD hükümeti 2,2 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıklarken, Fed de  piyasalara sınırsız likidite imkanı sunacağını duyurmasının ardından mart ayında  yaptığı iki acil toplantıyla politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 0-0,25  aralığına çekmişti.

Fed'in 3 Mart'taki acil faiz indiriminin ardından 9 Mart'ta bütün  tahvil getirileri tarihte ilk defa yüzde 1'in altına gerilemiş, ABD 30 yıllık  tahvil getirisi de yüzde 0,7020 seviyesine kadar inmişti.

Geçen ayki toplantıda Fed faiz indirimine gitmezken, Fed Başkanı  Jerome Powell ise bu süreç atlatılana kadar mevcut duruşlarını koruyacaklarını ve  ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Buna karşılık, geçen hafta ABD'de beklenen politika faizi  vadelilerinin negatif seviyelere gerilemesi, ABD iki yıllık tahvil faizinin rekor  düşük seviye olan yüzde 0,1050'ye inmesinde ana sebep oldu. Bugün itibarıyla ABD  2 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 0,1670 seviyesinde bulunuyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin açıklamalarında negatif faizlerin  ABD'de kullanmayı düşündükleri bir araç olmadığını vurgularken, ABD Başkanı  Donald Trump ise "Diğer ülkeler negatif faizin faydalarından yaralanırken, ABD'de  bu hediyeden yararlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

"EKSİ VEYA SIFIR FAİZLERİN UZUN SÜRELİ UYGULAMADA KALMASI PİYASA FİYATLAMA MEKANİZMASINI BOZAR"

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, AA  muhabirine yaptığı konuya ilişkin açıklamada, "Fed vadelilerinin eksiye geçmesi  muhtemelen beklentilerden ziyade faiz kontratları arasında bir teknik ayarlama  veya pozisyonların sıkıştırılmasına yönelikti. Kağıt paraya kaçış penceresinin  açık olduğu bir dünyada derin bir eksi faiz politikası izlenemeyeceği açık."  dedi.

Daha sınırlı bir eksi faiz politika uygulamasının Avrupa Merkez  Bankası (ECB) tarafından kullanıldığını ancak, istenilen verimin alınamadığına  dikkati çeken Manukyan, şöyle devam etti:

"Bu politika ince ayarlar yapılmadığı taktirde banka karlılıklarını,  kredi kullandırma iştahını, risk fiyatlamasının sağlıklı bir şekilde piyasada  oluşmasını ve tasarruf eğilimleri gibi konuları kötü yönde etkilediği için cari  sistem içinde faydalı bir strateji değil. 20 Mart tutanaklarında veya bu hafta  Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında eksi faiz stratejisinin tercih  edilmeyeceği açıklamasını yeniden duymayı bekliyorum."

Manukyan, eksi veya sıfır faizlerin uzun süreli uygulamada kalması  halinde piyasa fiyatlama mekanizmasını bozduğunu kaydederken, bu durumun zayıf  şirketlerin ayıklanmasını ötelediğini, tasarrufların ise riskli finansal  varlıklara aktarılmasına sebep olduğunu belirtti.

Devam eden süreçte bozulan sistemin daha büyük varlık alımlarına  ihtiyaç duyabileceğine işaret eden Manukyan, bu durumu genellikle daha radikal  faiz indirimleri ile finansal sistemi kurtarma çabasının takip ettiğini kaydetti.

"ABD'NİN NEGATİF POLİTİKA FAİZİNİ KULLANIMA ALMASI PARA PİYASALARINI VE BANKALARI OLDUKÇA ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR"

Charles Schwab and CO Başkan Yardımcısı ve Sabit Getirili Varlıklar  Baş Stratejisti Kathy Jones, " Eksi faize işaret eden Fed vadelileri, ABD  ekonomisinin daha da kötüleşebileceğine ilişkin endişelerin bir sonucu. Ancak,  Powell daha önce yaptığı açıklamalarda eksi faizi 'uygun bir araç' olarak  görmediğini net bir şekilde belirtti." ifadelerini kullandı.

Fed'in parasal genişlemeyle birlikte likidite artırıcı önlemlere daha  çok güvendiğini kaydeden Jones, acil durumlarda eksi faiz aracını kullanmaktansa  teknik olarak farklı araçlarını kullanmasının daha olası olduğuna dikkati çekti.

Jones, şunları kaydetti:

"ABD'nin negatif politika faizini kullanıma alması para piyasalarını  ve bankaları oldukça zor durumda bırakabilir. Bu durumda doların diğer major para  birimleri karşısında zayıflaması ihtimal dahilinde görünürken, negatif faizler  altın ve diğer alternatif varlık fiyatlarını ise olumlu yönde etkilenecektir."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:57100.190
Değişim :  0,58% |  574,15
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.523 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 3,19 44.392 % 10,00  
DENGE 1,87 1.237.218 % 10,00  
IZTAR 8,36 826.118 % 10,00  
IDEAS 4,29 765.375 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 550.459 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5600 8,6029 % 0,09  
Frank 7,1769 7,2202 % -0,17  
Riyal 1,8537 1,8630 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 3,35  
Altın Gr. 383 383 -0,34  
Cumhuriyet 2.466 2.507 -3,20  
Tam 2.538 2.572 -3,40  
Yarım 1.239 1.257 -1,70  
Çeyrek 619 629 -0,80  
Gümüş.Ons 15,54 15,57 0,11  
Gümüş Gr. 3,49 3,49 0,02  
B. Petrol 29,92 29,92 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru