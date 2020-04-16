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Fed`in Bej Kitabı`nda corona virüs etkisi

16.04.2020 08:45

Son güncelleme : 16.04.2020 08:45
ABD Merkez Bankası, ekonomik faaliyetin ülke genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığını bildirdi.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Nisan 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik  faaliyet, Kovid-19 pandemisinin bir sonucu olarak, ABD'nin tüm bölgelerinde  keskin ve ani bir şekilde daraldı." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, çoğu  bölgede imalat sanayisinde düşüşlerin gözlendiği, gıda ile tıbbi malzeme  üreticilerinin ise güçlü bir taleple karşılaştığı ancak salgına karşı alınan  önlemler ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin  yaşandığı aktarıldı.

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER KONAKLAMA VE PERAKENDE

Enerji sektöründe de düşük petrol fiyatları nedeniyle yatırım ve  üretimin azaldığına işaret edilen raporda, "En çok etkilenen sektörler, sosyal  mesafe önlemleri ve zorunlu iş yeri kapanmaları nedeniyle dinlenme ve konaklama  ile perakende oldu." ifadesi kullanıldı.

Raporda, tüm bölgelerin ekonomik görünümün oldukça belirsiz olduğunu  bildirdiği ve bunların çoğunun gelecek aylarda koşulların daha da kötüleşmesini  beklediği kaydedildi. İstihdamın birçok bölgede azaldığına dikkat çekilen  raporda, işten çıkarmaların en çok yaşandığı sektörlerin de perakende ile  dinlenme ve konaklama olduğu bildirildi.

Raporda, imalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların yaygın  olduğu, gelecek aylarda işten çıkarmaların artmasının beklendiği aktarıldı.

KOVİD-19 NEDENİYLE BİRÇOK MAL VE HİZMETE YÖNELİK TALEPTE ZAYIFLAMA

Fiyat enflasyonunda genel bir düşüş yaşandığı aktarılan raporda, bu  eğilimin Kovid-19 salgınıyla birçok mal ve hizmete yönelik zayıf talebi  yansıttığı ifade edildi. Tedarik zincirindeki aksamalar ve talep bileşimindeki  değişimlerin taşımacılık gibi hizmetlerle bazı tarımsal ürünler ve tüketim  mallarında fiyat artışına neden olduğu belirtildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen  Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'nin gelecek  toplantısının 28-29 Nisan'da yapılması planlanıyor.





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