Fed`in bilanço büyüklüğü 7 trilyon doların üzerinde

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|EREGL
|8,98
|558.562.893
|% 3,90
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5813
|8,6243
|% -0,03
|Frank
|7,2288
|7,2724
|% 0,10
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% 0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,62
|Altın Gr.
|397
|397
|0,42
|Cumhuriyet
|2.580
|2.603
|3,60
|Tam
|2.657
|2.671
|3,70
|Yarım
|1.290
|1.306
|1,90
|Çeyrek
|647
|654
|0,90
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,12
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|-0,03
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,06
Seans Raporu
- 17:59BURCE Yüzde 9.98 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 846 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1029, 96 artarak (% 0.77 ) 134, 955
- 17:58 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ASUZU, BURVA
- 17:58XU100 Endeks 118, 914 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de
- 17:58BRYAT Yüzde 9.97 oranında artışla 85.50 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 406 adet işlem