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Fed`in hangi enstrümanı kullanacağı belirsiz

09.06.2020 11:12

Son güncelleme : 09.06.2020 11:12
Piyasalarda ABD Merkez Bankası`nın (Fed), yarınki toplantısında faizlere ilişkin bir değişiklik yapması beklenmezken, hangi enstrümanı kullanacağı konusunda ise görüş ayrılıkları bulunuyor.



AA

Toplantıda bir taraftan getiri eğrisi kontrolüne başlanmasına karar  verilebileceği, diğer taraftan ise getiri eğrisi kontrolü yerine Fed'in, 2008'de  yürürlüğe koyduğu 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesislerine yenilerini  ekleyebileceği yorumları yapılıyor.

Fed, 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesisleri kapsamında kısa  vadeli fonlama piyasalarındaki likiditeyi artırmak için oluşturduğu Ticari Kağıt  Fonlama Tesisi (CPFF) ve Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF)  uygulamasını martta tekrar uygulamaya almıştı.

Banka ayrıca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye  olumsuz etkileri nedeniyle 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesisleri  kapsamında Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) programı ve başka  programları da devreye almaya karar vermişti.

Ekonomistler, bir taraftan bankanın toplantıda getiri eğrisi  kontrolüne devam edebileceğini, diğer taraftan da ABD 10 yıllık tahvil  faizlerinin yüzde 0,70 seviyelerinin altını gördüğünü ve getiri eğrisi kontrolü  uygulaması için acele edilmeyeceğini belirtti.

Toplantıda, olumlu istihdam verisi sonrası Fed Başkanı Jerome   Powell'ın daha iyimser değerlendirmede bulunması da bekleniyor.

"FED, BORÇLANMA TESİSLERİNE ODAKLANACAK"

Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Fed'in farklı politika seçeneklerine sahip olduğunu  vurguladı.

Getiri eğrisinin düşük seviyelerde olduğunu belirten Ashworth, getiri  eğrisine yönelik bir önlemin yakın dönem için az fark edilebilir bir etki  bırakabileceğini söyledi.

Ashworth, Fed'in şu anda da uygulamakta olduğu 13 (3) başlığı  altındaki borçlanma tesislerine odaklanacağını bildirdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,70 seviyelerinin altını  gördüğünü hatırlatan Ashworth, "Bu sebepten dolayı Fed'in getiri eğrisini  etkileyecek herhangi bir önlem açıklayacağına şüpheyle bakıyoruz." dedi.

Ashworth, Fed'in 13 (3) başlığı altındaki borçlanma tesisleri  kapsamında farklı fonlama ve kredi seçeneklerine odaklanacağını söyledi.

"NEGATİF FAİZ ORANLARI FED'E ÇOK UZAK"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de getiri eğrisi  kontrolünün ufukta göründüğünü ve negatif faiz oranlarının Fed'e çok uzak  olduğunu belirterek, "En önde gelen alternatif, getiri eğrisi kontrolü." dedi.

Marey, piyasaların basın toplantısında getiri eğrisiyle ilgili  bölümlerle ilgileneceğini aktardı.

Bankanın, rezerv fazlasına ödenen faiz oranına ince ayar yapma  konusunda acele etmeyeceğini belirten Marey, olumlu istihdam verisi sonrası  büyümenin üçüncü çeyrekte toparlanabileceğini kaydetti.

"FED'İN POLİTİKALARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Fed'in  politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Levy, Fed'in, toplantıda ekonominin iyileşmeye başladığı vurgusunda  bulunacağını, faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini, hazine tahvili ve konut  kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymet alımı, şirket tahvilleri ve yerel  yönetim tahvillerinin alımına devam edeceğini bildirdi.

Fed, bundan önceki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek  0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.




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