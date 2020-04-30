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Fed`in kozları sınır tanımayacak

30.04.2020 11:15

Son güncelleme : 30.04.2020 11:15
ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında, faizleri değiştirmemesine ve ek bir önlem kararı almamasına karşın piyasalara "elindeki kozları sınırsız bir şekilde kullanacağı" mesajını verdi.



AA

Fed, dün akşam sona eren, ocak ayından bu yana ilk kez normal  takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek  0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve toplantıda yeni bir karar almadı ancak  "ekonomiyi desteklemek için elindeki tüm araçları agresif bir şekilde  kullanacağını" açıkça gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25  aralığında sabit tutmasının ardından telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın  toplantısında, "Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe  ihtiyaç olacağını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Fed, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik  faaliyette görülen ve devam etmesi beklenen büyük sıkıntılara karşı elindeki tüm  muslukları açmaya hazırlandı.

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralarak küresel finansal  kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydetmesi, tarım dışı istihdamın 2010'dan  bu yana ilk kez düşmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI)  11 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Fed'in elindeki bütün kozları agresif  bir şekilde kullanmaya iten önemli faktörler arasında yer alıyor.

"FED'İN ELİNDE DAHA ÇOK KREDİ KOZU VAR"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Fed'in elinde daha çok kredi kozu olduğunu belirterek, Fed'in gelecek  aylarda özel kredi programlarını genişletmeye odaklanabileceğini söyledi.

Marey, bankanın varlık alımı ve sözlü yönlendirmede de ince ayarlar  yapabileceğini aktararak, bu kapsamda iflas etmiş şirketlerin kredi  olanaklarından yararlanamayacağını, bu olanakların borçlarını geri ödeyebilecek  firmalara kullandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Powell'ın "Ekonomik faaliyet, ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir  oranda düşüş gösterecek" ifadesine değinen Marey, yüzde 4,8'lik daralmanın bu  düşüşün ilk bölümü olduğunu söyledi.

"YAKIN VADEDE ORTA DERECELİ BİR DEFLASYON DÖNEMİ GÖRÜLEBİLİR"

Berenberg Ekonomisti Roiana Reid de Fed'in, kredi olanaklarının  kapsamını artırmak için alanı olduğunu vurguladı.

Reid, Fed'in bilançosunun 6,5 trilyon dolar seviyelerine kadar  yükseldiğini, bu rakamın şu anki mevcut seviyenin iki katına çıkabileceğini  kaydetti.

Bankanın negatif faiz oranlarını politika aracı olarak kullanma  konusunda isteksiz göründüğüne işaret eden Reid, yakın vadede orta dereceli bir  deflasyon dönemi görülebileceğini, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak  için çabalayacağını söyledi.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris  Rupkey ise salgına dair olumlu gelişmelerle piyasalardaki yükselişlere dikkati  çekerek, bunun "ekonomik daralmanın geçici olduğu" anlamına geldiğini  aktardı.




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