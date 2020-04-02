GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Fed`in tahvil teminatlı dolar hamlesi en çok Japonya`ya yarayacak

02.04.2020 11:41

Son güncelleme : 02.04.2020 11:41
ABD Merkez Bankası yabancı merkez bankalarının ABD Hazine tahvillerini dolarla değiştirmeye yönelik yeni bir adım atarken, Japonya elinde bulundurduğu 1,2 trilyon dolarlık tahville bu imkandan en çok yararlanabilecek ülke oldu.



AA

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler devam ederken, hükümetler ve merkez bankalarının salgının ekonomik etkilerine karşı aldığı önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Dünya çapında merkez bankalarına, devreye aldığı politikalarla öncülük eden Fed, salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında attığı olağanüstü  adımlarla öne çıkıyor.

Son olarak yabancı merkez bankaları için yeni bir kredi kolaylığı  başlattığını duyuran Fed, bu kapsamda yabancı merkez bankalarının ABD Hazine  tahvillerini ABD dolarıyla geçici olarak takas edeceğini açıkladı.

Söz konusu uygulamayı finansal piyasaların sorunsuz bir şekilde  işlemesine yardımcı olmak amacıyla başlattığını vurgulayan Fed, 6 Nisan'da  başlayacak ve 6 ay sürecek uygulamanın aynı zamanda ABD doları fonlama  piyasalarındaki gerilimleri de hafifletmeye yardımcı olacağını belirtti.

Analistler, Fed'in yeni adımının yabancı ülke merkez bankalarına yeni  bir repo penceresi açtığını, likidite sıkıntısının yaşandığı mevcut konjonktürde  dolar temininin piyasalara rahatlama sağladığını söyledi.

Fed'in aslında kendi tahvillerini teminat alarak dolara erişim imkanı  sunduğuna işaret eden analistler, bu noktada yabancı ülkelerin ellerindeki tahvil  miktarının öne çıktığını, diğer taraftan tahvil piyasasında faizlerin seyrinin de  önem kazandığını ifade etti.

ÇİN İKİNCİ SIRADA

AA muhabirinin ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere  göre, Ocak 2020 itibarıyla 1 trilyon 211 milyar dolarla en fazla ABD hazine  tahvilini elinde tutan ülke Japonya oldu.

Mayıs 2019 dönemine kadar en çok ABD tahvilini elinde bulundurarak ABD  Başkanı Donald Trump'ın korumacı önlemlerine karşı "tahvil kozuna" sahip Çin, 1  trilyon 78 milyar dolarlık tahville listenin ikinci sırasında yer aldı. İngiltere  ise 372,7 milyar dolarlık tahville üçüncü sırada bulundu.

Bu ülkeleri, elinde bulundurduğu 283,3 milyar dolarlık ABD tahviliyle  Brezilya, 271,4 milyar dolarlık tahville İrlanda, 255,2 milyar dolarlık tahville  Lüksemburg, 238,1 milyar dolarlık tahville İsviçre, 229,6 milyar dolarlık  tahville Hong Kong ve 216,1 milyar dolarlık tahville Cayman Adaları izledi.

TAHVİLLERİNİ EN ÇOK FİLİPİNLER ARTIRDI

Son verilere göre, elinde tuttuğu ABD tahvilini 1 ayda en çok artıran  ülke Filipinler oldu. Söz konusu ülkenin bulundurduğu ABD tahvili miktarı, Ocak  2020'de bir önceki aya göre yüzde 16,4 artışla 40,5 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde İngiltere'nin bulundurduğu ABD tahvili miktarı yüzde 12,1  artarken, Singapur'un yüzde 8,7, Avustralya'nın yüzde 8,6 ve Norveç'in yüzde 8,4  yükseldi.

En çok ABD tahvilini elinde tutan Japonya'nın aynı dönemde tahvil  miktarı yüzde 4,9, Çin'in ise sadece yüzde 0,8 artış kaydetti.

"FED, ABD TAHVİL PORTFÖYÜ ÇOK OLAN ÜLKELERE RAHATLAMA İMKANI SUNDU"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Yatırım Stratejisti  Orkun Gödek, Fed'in yeni repo imkanı ile temelde iki noktayı hedeflediğini  belirtti.

Öncelikle New York Fed nezdinden hesabı bulunan 170'ten fazla global  merkez bankası ve uluslararası para kurumunun, portföylerinde bulunan ABD  tahvilleri karşılığında 6 Nisan'dan itibaren 6 ay süre ile Amerikan doları  cinsinden fonlama yapabileceğini anlatan Gödek, "Böylece maliyeti daha önce  açıklanan ve önce 5, devamında ise 9 merkez bankası ile genişletilen swap  hattının üzerinde bir operasyon olsa da dolar likiditesine duyulan ve duyulması  muhtemel ihtiyaç karşılanmış, piyasa volatilitesi düşürülmüş olacak." dedi.

Gödek, bu noktada ABD tahvil portföyünün miktarının her şeyden önemli  olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimi ülkelere bu operasyon rahatlama imkanı getirirken, 2015'te  portföyü 80 milyar dolar düzeyinde bulunan ve devam eden süreçte düzenli bir  şekilde azaltıma giderek ocak ayı itibarıyla 2,8 milyar dolara düşüren Türkiye  gibi nispeten az kıymeti bulunan ülkeler içinse pek bir anlam ifade etmeyecek.  İkinci kısım ise Fed'in devreye aldığı kendi programları ve para politikası  uygulamalarını desteklemeyi, ters yönde sapma ihtimalini engellemeyi amaçlıyor.  Böylece likidite ihtiyacı duyan ülkelerin ABD tahvil piyasasında satış yaparak  Amerikan doları ihtiyaçlarını karşılama isteklerini tamamen engellemek mümkün  olmasa da kısmen azaltacak. Açıklanan devasa varlık alım programı sonrasında bono  ve tahvil faizlerindeki yukarı yönlü gelişim Fed'in bu aşamada arzu ettiği en son  şey. Bu nedenle atılan adımı iki farklı yönden detaylı incelemenin daha faydalı  olduğuna inanıyorum."






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:2489.376
Değişim :  0,33% |  290,71
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
89.207
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.120.729 % 9,96  
SANFM 5,43 2.742.341 % 9,92  
BMELK 1,33 76.580 % 9,92  
TDGYO 2,51 655.218 % 9,61  
TACTR 2,17 26.836 % 9,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2754 8,3170 % 0,12  
Frank 6,8881 6,9295 % -0,39  
Riyal 1,7732 1,7821 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.590 1.591 -0,46  
Altın Gr. 342 342 -1,11  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,17 14,21 0,23  
Gümüş Gr. 3,03 3,04 0,02  
B. Petrol 27,18 27,18 2,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru