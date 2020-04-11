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Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası`na dev katkı

11.04.2020 11:22

Son güncelleme : 11.04.2020 12:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, finans dünyasının katkısı 400 milyon lirayı aştı.



AA

Çin'da başlayarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına  alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini en aza indirmek  için hükümet, düzenleyici kurumlar, bankalar ve finans kuruluşları önemli destek  paketleri açıkladı.

Finans sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart'ta  "Millete Sesleniş" konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı  "Milli Dayanışma Kampanyası"na da güçlü desteğini sürdürüyor.

AA muhabirinin "https://bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesi ve  kurumların açıklamalarından derlediği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası (TCMB), kampanyaya 100 milyon liralık katılımla en yüksek desteği veren  kurum oldu.

Ziraat Finans Grubu, her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında  olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin liralık, Halkbank da Halkbank Finans Grubu  bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde toplam 56  milyon liralık bağışlarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

VakıfBank da kampanyaya 50 milyon liralık destek önemli katkı sağladı.  Türk Eximbank, kampanyaya 2 milyon 500 bin liralık destekte bulundu.

ÖZEL BANKALARDAN NAKDİ DESTEK

ING Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira, Kovid-19  salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere  Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) da 1,5 milyon lira bağışta bulundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 milyon liralık destek sundu. Fibabanka,  Fiba Emeklilik, Fiba Faktoring ve Fina Enerji'nin katkılarıyla Milli Dayanışma  Kampanyası'na 5 milyon lira bağış yapıldı.

Alternatif Bank, iştirakleriyle birlikte kampanyaya 5 milyon lira  katkıda bulundu. Burgan Bank, kampanyaya 2 milyon liralık destek sağladı. Aktif  Yatırım Bankası da kampanyaya 1 milyon 526 bin lira bağışta bulundu.

Odeabank, kampanyaya 1 milyon lira destek verdi.

KATILIM FİNANS KURULUŞLARI

Katılım finans kuruluşları da Milli Dayanışma Kampanyası'na önemli  nakdi destek sağladı. Kuveyt Türk Finans Grubu, kampanyaya 20 milyon liralık  destekte bulundu. Vakıf Katılım, her bir çalışanı adına net bir asgari ücret  tutarında olmak üzere toplam 5 milyon liralık bağışta bulundu.

Albaraka Türk, 5 milyon lira ve Emlak Katılım 1 milyon lira destek  sundu.

TMSF'DEN 20 MİLYON LİRALIK DESTEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönettiği şirketler ve  iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağladı. Türkiye Sigorta  Birliği (TSB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 295 bin lira destekte  bulundu.

Borsa İstanbul Grubu da corona virüs salgınına karşı verilen mücadelede  ülkenin ve milletin yanında olmak amacıyla kampanyaya 5 milyon lira destek verdi.  Kredi Garanti Fonu (KGF), 1 milyon liralık bağışta bulunurken, Finansal Kurumlar  Birliği (FKB) de 500 bin lira katkı sağladı.

Papara Elektronik Para ve Ödemeleri Hizmetleri AŞ, kampanyaya 1 milyon  100 bin lira ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ de 1 milyon lira destek  verdi.

KAMPANYAYA MAAŞ DESTEĞİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali  Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ile üç maaş arasında  bağışta bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul  üyeleri de birer maaşlarını bağışladı.  TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve kurul  üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışladı.

BANKALAR HASTANELERİN İHTİYACI İÇİN KAYNAK AYIRDI

İş Bankası Grubu, corona virüs salgını ile mücadeleye destek vermek  amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki  hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon liralık  kaynak ayırdı.

Akbank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden  sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon  liralık kaynak oluşturdu.

Yapı Kredi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele  kapsamında Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri'nin ihtiyaçlarının  desteklenmesinde kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

DenizBank, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak  şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla toplamda 10 milyon lira  kaynak ayırdı

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye'de salgına karşı yürütülen  özverili mücadelede, sağlık çalışanlarının ve tüm ihtiyaç sahiplerinin öncelikli  ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 8 milyon lira kaynak ayırdı.






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