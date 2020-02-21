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Finansal Hizmetler Güven Endeksi azaldı

21.02.2020 14:59

Son güncelleme : 21.02.2020 14:59
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına  ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal  sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp  toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, şubatta bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8  seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç  aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep  beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki  aya kıyasla güçlendi, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki  değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı  yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış  olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler  lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Şubatta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta  Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal  güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri  için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,9, 1,5  ve 2,5 puanlık azalış oldu.




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