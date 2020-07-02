St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgınının etkisi ile işletme iflasları dalgası yaşanması olasılığına işaret ederek, bunun bir finansal krizi ateşlemesi riskinin devam ettiğini bildirdi.
`Finansal kriz riski devam ediyor`
02.07.2020 07:40
Son güncelleme : 02.07.2020 07:42
Financial Times'a konuşan Bullard, "Hala krizin ortasındayız. Salgının Mart-Nisan'da yaşanan ilk dalgasının geride bıraktığımızı düşünsek de, virüs hala bizi şaşırtabilecek kapasitede. Sağlık politikasında iyi bir risk yönetimi olmaz ise, bir iflas dalgası ile karşı karşıya kalabiliriz ve bu bir finansal krizi besleyebilir" dedi.
Bullard, "Her türlü krizde, sağa sola kıvrılmalar olabileceğini, kötü bir şey olabileceğini aklımızda tutmamız gerekli. Bu nedenle, finansal piyasalarda likidite dramatik şekilde iyileşmiş olsa da, şu an için kredi programlarımızı devam ettirmenin sağduyulu bir hareket olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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