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Fitch, Türkiye`nin kredi notunu teyit etti

22.02.2020 10:09

Son güncelleme : 22.02.2020 10:09
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye`nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin güçlü bir  şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20  seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala  yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme tahminin bir önceki tahmine göre  0,8 puan artırıldığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,9  büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun yatırımlardaki  kademeli toparlanma ve özel tüketimden kaynaklandığı aktarılarak, düşük faiz  oranları ve kredideki hızlı düzelmenin iç talebi artırdığı vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 4 büyümesinin beklendiği vurgulanan  açıklamada, ülkenin yüksek dış finansman gereksiniminin bir kırılganlık kaynağı  olmaya devam ettiği savunuldu.

Açıklamada, cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de  yüzde 0,9 olmasının beklendiği belirtilerek, söz konusu oranın 2021'de ise yüzde  1,8'i bulmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Enflasyona ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, enflasyon  oranının 2020 sonunda yüzde 10,5, 2021'de ise yüzde 10 seviyesinde  gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bankaların döviz borçlanmalarının bu yıl durağan kalmaya devam  etmesinin beklentisine de yer verilen açıklamada, bazı yakın dönem jeopolitik  risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.




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