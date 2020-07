Fitch 6 ayda 33 ülkenin kredi notunu düşürdü















Fitch Ratings'in ülke kredi notları global başkanı James McCormack, bu yılın ilk 6 ayında 33 ülkenin kredi notlarını düşürdüklerini, ancak koronavirüs salgınının kamu finansmanlarnını vurmaya devam ettiği ortamda not indirimlerinin henüz sona ermediğini söyledi.İlk 6 ayda 40 ülkenin kredi notlarını 'negatif' izlemeye aldıklarını belirten McCormack, attıkları adımın bu notların düşürülebileceği anlamına geldiğini ifade etti.McCormack, "Tarihimizde hiçbir zaman aynı anda 40 ülkenin görünümü negatif olmamıştı" diye konuşan McCormack, "Bunun sonucu olarak yılın ilk yarısında 33 not indirim yaptık. Bundan önce hiçbir yılda 33 not indirimi yapmamıştık ve bunu daha 6 ayda yaptık" diye konuştu.Fitch'in, ilk 6 ayda notunu düşürdüğü ülkeler arasında Britanya, Avustralya ve Hong Kong da var.