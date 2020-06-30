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Fitch: Ekonomik bozulmalar hafifledi

30.06.2020 09:40

Son güncelleme : 30.06.2020 09:40
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik bozulmaların hafiflediğini belirterek, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmininde değişikliğe gitmedi ve dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü.



AA

Fitch Ratings tarafından güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm Raporu,  "Koronavirüs bozulmaları hafifliyor" başlığıyla yayımlandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmininin sabit bırakıldığı raporda,  dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de  yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin edildi.

TOPARLANMA SİNYALLERİ

Raporda, nisan ayından bu yana ekonomik faaliyetteki toparlanma  sinyallerinin arttığına işaret edilerek, kuruluşun küresel ekonomiye ilişkin  büyüme tahminlerinin istikrar kazanmaya başladığı aktarıldı.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmaların hafiflediğine  belirtilerek, ancak salgının yeniden yayılmaya başlaması ve salgına karşı  uygulanan kısıtlamaların yeniden getirilmesine yönelik aşağı yönlü risklerin  yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Çin, Almanya, Güney Kore ve Avustralya'nın büyüme tahminleri yukarı  yönlü revize edilen raporda, Brezilya, İngiltere, Meksika, Rusya, Türkiye,  Endonezya ve Güney Afrika'nın büyüme tahminleri ise aşağı yönlü güncellendi.

EURO BÖLGESİ'NİN EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, daha önce bu yıl yüzde 8,2 daralması beklenen Euro Bölgesi  ekonomisinin yüzde 8 küçüleceği kaydedildi. Bölge ekonomisinin gelecek yüzde 4,5,  2022'de ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da bu yıl yüzde 6,3  daralmasının beklendiğine işaret edilen raporda, Kovid-19 salgınının bölgede en  çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,5, İspanya  ekonomisinin yüzde 9,6 ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü.

Raporda, İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme tahmini aşağı yönlü  revize edilerek, daha önce bu yıl yüzde 7,8 küçüleceği tahmin edilen ülke  ekonomisinin yüzde 9 küçülmesinin beklendiği bildirildi.

Bu zaman kadar uygulanan politika müdahalelerinin Avrupa'daki ekonomik  şoku hafiflettiğinin altı çizilen raporda, ancak bölgedeki işsizlik oranının  önümüzdeki aylarda önemli ölçüde artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

ÇİN'DEKİ TOPARLANMA SAĞLAM BİR HIZDA DEVAM EDİYOR

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin tahminlerin sabit tutulduğu  raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4 ve  2022'de yüzde 2,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9  daralmasının beklendiğine işaret edilerek, son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki  yükselişin aşağı yönlü riskleri artırdığına vurgu yapıldı.

Fitch'in raporunda, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise  ekonomik toparlanmanın sağlam bir hızda devam ettiği belirtilerek, ülke  ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2, gelecek yıl yüzde 7,5 ve 2022'de yüzde 5,5  büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerine de yer  verilen raporda, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5, Brezilya ekonomisinin  yüzde 7 ve Meksika ekonomisinin yüzde 9,1 küçülmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5,8 daralacağı, 2021'de  yüzde 3,6 ve 2022'de yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke  ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 daralacağı, 2021'de yüzde 5,4 ve 2022'de yüzde 4,6  büyüyeceği tahmin edildi.




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