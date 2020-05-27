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Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini açıkladı

27.05.2020 08:51

Son güncelleme : 27.05.2020 08:51
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, daha önce yüzde 3,9 küçülmesini beklediği küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngörüsünde bulundu.



AA

Fitch Ratings tarafından güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm Raporu,  "Koronavirüs Şoku Genişliyor" başlığıyla yayımlandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize  edildiği raporda, daha önce yüzde 3,9 küçülmesi beklenen dünya ekonomisinin bu  yıl yüzde 4,6 daralacağı tahmin edildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,1'lik büyüme performansı  göstermesinin beklendiği kaydedildi.

EURO BÖLGESİ İÇİN YÜZDE 8,2'LİK DARALMA BEKLENTİSİ

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin genişlemeye ve derinleşmeye  devam ettiğine dikkat çekilen raporda, normalleşmenin uzun zaman alacağı ifade  edildi.

Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların gelişmekte olan ülke  ekonomileri ile Euro Bölgesi'nde yapıldığına işaret edilerek, daha önce yüzde 7  daralması beklenen Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8,2 küçülmesinin  öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin  edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da bu yıl yüzde 6,7'lik  bir daralmanın beklendiği raporda, Kovid-19 salgınının bölgede en çok etkilediği  ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,5, İspanya ekonomisinin yüzde 9,6  ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü.

Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 7,8 daralmasının  beklendiği bildirildi.

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin tahminlerin sabit tutulduğu  raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4  büyüyeceği tahmin edildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNİN TAHMİNLERİ, AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, Çin hariç gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik aşağı  yönlü revizyonlar yapıldı. Daha önce ortalama yüzde 0,5 daralması beklenen  gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yüzde 1,7 küçüleceği öngörüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021'de ortalama yüzde 6,6  büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl  yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde 7,9 büyüyeceği tahmin edildi.

TAHMİNLERDE EN BÜYÜK DÜŞÜŞ HİNDİSTAN'DA

Gelişmiş ülke ekonomilerinin tahminlerindeki en büyük düşüşün  Hindistan'da yapıldığına dikkat çekilen raporda, Hindistan ekonomisinin bu yıl  yüzde 5, Brezilya ekonomisinin ise yüzde 6 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı öngörüldü.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.




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