Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgının spor etkinliklerinde aksamalara neden olduğunu, bunun da stadyumların gelir seviyelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirdi.
Fitch uyardı: Stadyum gelirleri düşebilir
25.02.2020 16:19
Son güncelleme : 25.02.2020 17:02
AA
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğu, bu durumun da söz konusu etkinliklerin gerçekleşeceği senaryosuyla planlanan stadyum gelirlerinin üzerinde baskı oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen stadyumların kısa vadeli mali şoklarla başa çıkabilecek likiditeye sahip oldukları, olumsuz etkinin sınırlı olmasının beklendiği kaydedildi.
Fitch Ratings açıklamasında, özellikle Çin’de Formula 1 Grand Prix ve bazı olimpik oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinliğin ertelendiği, bir kısmının da iptal edildiği hatırlatıldı.
Koronavirüs endişesiyle sportif etkinliklere önümüzdeki dönemde de katılımın azalmasının beklendiği belirtildi.
16:47114.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 85,02
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:476,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:476,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:47326,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 326,26
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.170.112
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|36.005.764
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,79
|166.447.333
|% 14,07
|
|GSRAY
|4,09
|136.992.545
|% 13,61
|
|DERAS
|3,90
|48.756.213
|% 13,04
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,54
|4.671.491
|% -6,35
|
|JANTS
|60,75
|8.943.244
|% -6,25
|
|THYAO
|13,66
|2.948.653.212
|% -1,44
|
|ASELS
|29,28
|1.266.099.572
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,83
|592.534.687
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|520.099.761
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|410.718.160
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|520.099.761
|% 9,14
|
|THYAO
|13,66
|2.948.653.212
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|592.534.687
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|410.718.160
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,29
|193.851.397
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9530
|7,9929
|% 0,93
|
|Frank
|6,2617
|6,2995
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6339
|1,6421
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,80
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,69
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,59
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,29
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,72
|55,72
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:59ERSU
Yüzde 4.19 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 390, 994 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAL, THYAO
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 71 artarak (% 0.04 ) 108, 470
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, EPLAS, MAALT, BALAT, KRSAN, YONGA
-
16:58
GSRAY, YONGA, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında