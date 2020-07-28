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Fitch`ten corona virüs açıklaması

28.07.2020 09:05

Son güncelleme : 28.07.2020 09:05
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi.



AA

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa ve  İngiltere'nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilerde gayrisafi yurt içi  hasılaların (GSYH) salgın öncesi dönemdeki seviyelerinin yaklaşık yüzde 3 ila 4  altında kalmasının beklendiği bildirildi.

Kovid-19 salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek  yıllarda da hissedilmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, uzun süreli  işsizlik artıkça, çalışma saatleri düştükçe ve yatırımla sermaye birikimi  yavaşladıkça Kovid-19 şokunun kalıcı hasarlarının olacağı ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik görünüme yönelik büyük belirsizlikler olduğu  vurgulanarak, Kovid-19 salgınına ilişkin sürecin nasıl gelişeceğinin bilinmediği  aktarıldı.

Salgında yeni dalgaların ve karantina önlemlerinin yeniden  uygulanmasının toparlanmayı yavaşlatabileceği belirtilen açıklamada, tıbbi  atılımların ise ekonomik faaliyetlerin hızlı bir şekilde normalleşmesini  sağlayabileceği kaydedildi.




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