Fitch`ten İspanyol bankalarına ilişkin güncelleme













AA

Fitch'ten yapılan açıklamada, Caixabank, Santander ve iştiraki SCF, Kutxabank, Liberbank, Laboral Kutxa, CRS, Eurocaja, BCE, Cecabank, Allfunds ve CRN'nin kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtildi.Açıklamada, BBVA, Bankia, Banco Sabadell, Unicaja, Ibercaja ve Abanca'nın da uzun vadeli reytingi (IDR), finansal kapasite reytingi (VR) ve borçluluk reytinginin negatif izlemeye (RWN) alındığı kaydedildi.Corona virüs pandemisinin finansal piyasalardaki nihai etkilerinin henüz net olmadığı vurgulanan açıklamada, ilerleyen dönemde İspanyol bankalarının faaliyet ortamı ve kredi profili görünümlerinin aşağı yönlü olmasının beklendiği belirtildi.İspanya'nın corona virüsten en olumsuz yönde etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, ilerleyen dönemde Avrupa'nın GSYH görünümünün de kayda değer şekilde bozulmasının beklendiği kaydedildi.İspanyol bankaların varlık kalitelerinin zayıflayacağı tahminine yer verilen açıklamada, sermaye piyasalarındaki oynaklığın bankaların elinde bulundurduğu tahvillerde değer kaybına neden olmasının beklendiği aktarıldı.