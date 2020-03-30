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Fitch`ten İspanyol bankalarına ilişkin güncelleme

30.03.2020 16:39

Son güncelleme : 30.03.2020 16:39
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüs salgınının etkileri nedeniyle 18 İspanyol bankasının reytinginde güncellemeye gitti.



AA

Fitch'ten yapılan açıklamada, Caixabank, Santander ve iştiraki SCF,  Kutxabank, Liberbank, Laboral Kutxa, CRS, Eurocaja, BCE, Cecabank, Allfunds ve  CRN'nin kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, BBVA, Bankia, Banco Sabadell, Unicaja, Ibercaja ve  Abanca'nın da uzun vadeli reytingi (IDR), finansal kapasite reytingi (VR) ve  borçluluk reytinginin negatif izlemeye (RWN) alındığı kaydedildi.

Corona virüs pandemisinin finansal piyasalardaki nihai etkilerinin  henüz net olmadığı vurgulanan açıklamada, ilerleyen dönemde İspanyol bankalarının  faaliyet ortamı ve kredi profili görünümlerinin aşağı yönlü olmasının beklendiği  belirtildi.

İspanya'nın corona virüsten en olumsuz yönde etkilenen Avrupa  ülkelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, ilerleyen dönemde Avrupa'nın  GSYH görünümünün de kayda değer şekilde bozulmasının beklendiği kaydedildi.

İspanyol bankaların varlık kalitelerinin zayıflayacağı tahminine yer  verilen açıklamada, sermaye piyasalarındaki oynaklığın bankaların elinde  bulundurduğu tahvillerde değer kaybına neden olmasının beklendiği aktarıldı.





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