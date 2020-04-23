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Fitch`ten `küresel resesyon` uyarısı

23.04.2020 09:18

Son güncelleme : 23.04.2020 09:18
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "benzeri görülmemiş" bir küresel resesyon beklendiğini belirterek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,9 daralacağını öngördü.



AA

Fitch Ratings tarafından üçüncü kez güncellenen Küresel Ekonomik  Görünüm raporunda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tecrit önlemlerinin uzaması ve  gelen veriler doğrultusunda küresel ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü  revizyona gidildiği kaydedildi.

Raporda, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3,9 daralmasının öngörüldüğü  ve "benzeri görülmemiş" bir resesyon beklendiği bildirildi. Fitch, 2 Nisan'da  yayımlanan bir önceki raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,9 küçüleceğini  tahmin etmişti.

EURO BÖLGESİ İÇİN YÜZDE 7'LİK EKONOMİK DARALMA BEKLENTİSİ

Söz konusu daralmanın küresel gelir seviyesinde 2020'de bir önceki  yıla göre 2,8 trilyon dolarlık bir düşüş yaşanması anlamına geldiğine işaret  edilen raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5 büyümesinin beklendiği  aktarıldı.

Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların Euro Bölgesi ekonomisinde  yapıldığına işaret edilerek, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 7 daralmasının  beklendiği, 2021'de ise yüzde 4,3'lük bir büyüme öngörüldüğü kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da yüzde 6,2'lik bir  küçülme beklenen raporda, Kovid-19 salgının bölgede en çok etkilediği ülkelerden  İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 8, Fransa ekonomisinin yüzde 7 ve İspanya  ekonomisinin yüzde 7,5 daralacağının tahmin edildiği aktarıldı. Raporda,  İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6,3 küçülmesinin beklendiği bildirildi.

Hiç bir ülke veya bölgenin Kovid-19 salgınının yıkıcı ekonomik  etkilerinden kaçamadığına dikkat çekilen raporda, ABD ekonomisinin de bu yıl  yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4,3'lük büyüme göstereceği öngörüldü.

ÇİN EKONOMİSİ İÇİN YÜZDE 0,7'LİK BÜYÜME TAHMİNİ

Raporda, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde  7,9'luk bir büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch'in raporunda, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5 daralması,  2021'de ise yüzde 3,2 büyümesi öngörüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de aşağı yönlü revizyonlar  yapıldığı belirtilen raporda, emtia fiyatlarındaki düşüş, sermaye çıkışları ve  daha sınırlı politika esnekliğinin salgının ekonomik etkisini artırdığı ifade  edildi.

Raporda, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 0,5  daralmasının, 2021'de ise yüzde 6,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke  ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralacağı, 2021'de yüzde 4,9 büyüyeceği tahmin edildi.





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