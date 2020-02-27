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Fitch`ten Türkiye açıklaması

27.02.2020 13:00

Son güncelleme : 27.02.2020 13:00
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings`in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye`de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi.



AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye'de büyüme oranının bu yıl yüzde 3,9'a yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Winslow, "Bu durum, özel bankaların kredilerindeki sert yükselişe  ilaveten, ki şu anda yüzde 25 civarında, özel tüketim ve düşük faiz oranları  tarafından desteklenecek." dedi.

Yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade eden Winslow, "Aynı  zamanda yatırımların da bu yıl büyümeye dönmesini ve yüzde 3 artış kaydetmesini  bekliyoruz. Biraz daha genel anlamda, yatırım algısı daha iyi durumda olan cari  hesap pozisyonu tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Winslow, büyümede artışın beklendiği 2020 yılının, reformların  gerçekleştirilmesi için bir fırsat oluşturabileceğini vurgulayarak, şunları  kaydetti:

"Eğer Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin daha iyi bir ilerleme görürsek  bu durum (Türkiye'nin) reytingleri için yardımcı olur. Örneğin, tasarruf oranının  artırılması için emeklilik reformlarının uygulanması gibi…Ekonominin iyileşmeye  başlaması ve gelecek 3,5 yıl için belirlenen bir seçimin olmaması nedeniyle zorlu  reformların bu yıl gerçekleştirilmesi için ortamın daha iyi olduğunu  düşünüyoruz."

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin olası risklere değinen  Winslow, "Yakın vadeli daha yüksek volatiliteye ilişkin bazı riskler görüyoruz.  Örneğin, jeopolitik gelişmeler ve özellikle parasal politikaya ilişkin olanlar... Eğer faizlerde düşüş çok yüksek olursa bu Türk lirası için ek baskı  oluşturabilir." diye konuştu.

"HÜKÜMETİN PLANLADIĞI BAZI REFORM TEDBİRLERİ, ARTAN DENGESİZLİK RİSKLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR"

Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine  ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu aktararak, kredi derecelendirme kuruluşu  tarafından Türkiye'nin 2020 yılı için büyüme tahmininin yüzde 3,1'den yüzde  3,9'a, 2021 için de yüzde 3,6'dan yüzde 4'e yükseltildiğini hatırlattı.

Winslow, "Ayrıca, Türkiye'nin uzun vadede potansiyel büyüme trendinin  yüzde 4,3 olduğuna dair değerlendirmemizi koruduk. Ekonomik büyümenin bileşimi ve  sürdürülebilirliği reyting açısından özel olarak önem taşıyor. Hükümet tarafından  planlanan bazı reform tedbirleri, artan dengesizlik risklerini azaltmayı  hedefliyor." şeklinde konuştu.

Fitch Ratings'in, küresel para politikalarının gelecek dönemde oldukça  gevşek olmasını öngördüğünü ifade eden Winslow, "Türkiye'de faiz oranlarının sert  bir şekilde yüzde 10,75 seviyesine çekilmesi, reel faiz oranını yüzde eksi 1,3  seviyesine getirdi. Bu da piyasa volatilitesini artırıyor." dedi.

Winslow, Türkiye'de enflasyonun hedeflenenin üzerinde gerçekleşmesinin  beklendiğini, enflasyonun bu yıl ve 2021'de yüzde 10 seviyesine yakın  seyredebileceğini belirterek, "Biz bu faktörlerin büyük oranda bir faiz indirimi  yapılmasını zorlaştıracağını düşünüyoruz." dedi.

KORONAVİRÜS RİSKİ VE TÜRKİYE

Fitch Ratings Direktörü Winslow, koronavirüs riskine ilişkin şu an  tahminde bulunmanın oldukça zor olduğunu, salgının SARS'a benzer bir ilerleyiş  göstermesi halinde Çin ekonomisinin bu yılki büyümesinin 0,4 puan azalarak yüzde  5,5'e gerileyebileceğini söyledi.

Winslow, "Çin'in ekonomik yavaşlamasında aldığımız derslerden biri,  Çin ekonomisinin Avro Bölgesi ve Almanya üzerinde önemli ölçüde zincir etkisi  yarattığı... Bu dolaylı etki Türkiye için daha önemli olabilir. Toplamda ise  mevcut gelişmelere dayanarak bunun sonucunda Türkiye'nin ekonomik büyümesi  üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

Jeopolitik risklere de değinen Winslow, Rusya'nın Suriye meselesine  daha fazla müdahil olması ve bölgede gerilimlerin artmasının ekonomi üzerinde  yayılma riski oluşturabileceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin kredi notu ve not görünümüne ilişkin bir sonraki  değerlendirmenin ağustos ayında yapılmasının planlandığını aktaran Winslow,  şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış finansmanının sürdürülebilir olduğuna olan inancın  son dönemde daha da artması, (olası bir) artırım için potansiyel itici güçler  arasında... Özellikle Türkiye'nin tasarruf oranlarının artırılması için yapısal  reformların uygulanması, büyümede kredi genişlemesine olan bağımlılığın  azaltılması gibi... Alternatif olarak jeopolitik risklerin azalması da potansiyel  itici unsurlar arasında..."

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.




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