Ford Otomotiv Sanayi Kocaeli fabrikalarında üretime verdiği arayı 4 Mayıs`a kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.
Ford Otomotiv üretime verdiği arayı 4 Mayıs`a uzattı
21.04.2020 08:23
Son güncelleme : 21.04.2020 08:23
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Ford Avrupa'nın, koronavirüs salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.
Ford Otomotiv'in 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan’a kadar devam edeceği" belirtilmişti.
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9502
En Düşük
6,9352
18:057,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5478
En Düşük
7,5188
18:05376,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,78
|Açılış
|: 376,67
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
378,76
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5876
|8,6306
|% -0,16
|
|Frank
|7,1266
|7,1695
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8458
|1,8550
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-7,87
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.476
|-8,20
|
|Tam
|2.489
|2.552
|-8,50
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|-4,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|-0,17
|