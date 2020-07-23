Fransa ekonomisi için büyüme beklentisi















Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, son dönemde gelen verilerin tatmin edici olmakla beraber 2020 yılında yüzde 11 daralma yaşanacağı tahminini değiştirmek için çok kırılgan olduklarını söyledi.Fransa ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 8 büyüyeceğini tahmin eden Le Maire, ekonomik aktivitenin 2022'de normale dönmesini beklediğini de vurguladı.