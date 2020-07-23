Fransa ekonomisinin 2021`de yüzde 8 büyümesi bekleniyor.
Fransa ekonomisi için büyüme beklentisi
23.07.2020 10:49
Son güncelleme : 23.07.2020 10:52
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, son dönemde gelen verilerin tatmin edici olmakla beraber 2020 yılında yüzde 11 daralma yaşanacağı tahminini değiştirmek için çok kırılgan olduklarını söyledi.
Fransa ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 8 büyüyeceğini tahmin eden Le Maire, ekonomik aktivitenin 2022'de normale dönmesini beklediğini de vurguladı.
10:37119.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.053,63
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.199
En Düşük
118.585
10:376,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:377,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:37412,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,42
|Açılış
|: 412,78
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.538.576
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.409.273
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,76
|7.238.711
|% -6,49
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,90
|13.087.401
|% -3,72
|
|YAPRK
|14,28
|1.639.646
|% -2,99
|
|ASELS
|34,48
|566.039.298
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,36
|338.382.919
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,27
|242.676.762
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,15
|144.829.723
|% 0,96
|
|IHLGM
|1,79
|130.016.873
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,36
|338.382.919
|% -0,41
|
|IHLGM
|1,79
|130.016.873
|% 3,47
|
|ISFIN
|4,27
|242.676.762
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,15
|144.829.723
|% 0,96
|
|GSDHO
|2,44
|108.682.452
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6807
|8,7242
|% -0,22
|
|Frank
|7,3455
|7,3897
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,50
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.682
|2.704
|6,30
|
|Tam
|2.762
|2.775
|6,40
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,20
|
|Çeyrek
|673
|679
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,76
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|0,20
|