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`G20`nin en önemli gündemi koronavirüs olacak`

21.02.2020 14:08

Son güncelleme : 21.02.2020 14:08
Japonya Merkez Bankası Müdürü Haruhiko Kuroda, 22-23 Şubat`ta Riyad`da gerçekleşecek G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesinde tartışılacak en büyük konunun Covid-19 salgını olacağını belirtti.



DHA

Parlamentonun komite toplantısında konuşan Kuroda, salgının küresel ekonomiyi etkileyeceğini vurgulayarak, Japonya'nın bu duruma ek önlemler almak için istekli olduğunu belirtti.

Kuroda, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının global büyümeye etkisinin haftasonu Riyad'da yapılacak G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında en çok konuşulacak başlık olmanın en büyük adayı oduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın salgının uzun dönemdeki ekonomik büyümeye yönelik etkilerini ölçmesinin mümkün olmadığını belirten Kuroda, para politikasının yürürlüğe konulması durumunun yakın zaman içerisinde tartışılabileceğini de söyledi.

Kuroda, Covid-19 salgınının Japonya ekonomisinde toparlanmaya zarar vermesinin engelenmesi için ek parasal gevşeme gerekip, gerekmediğini tartışmanın henüz zamanı olmadığını da belirtti ve BoJ'un ihtiyaç olduğu takdirde "çekinmeden" ek gevşeme adımları atmaya hazır olduğunu da vurguladı.




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