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Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

25.02.2020 14:23

Son güncelleme : 25.02.2020 14:58
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar`ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.



AA

Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayan Galatasaray hisseleri, borsadaki aynı performansını bugün de sürdürüyor. Galatasaray'ın hisse fiyatı dün yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükselmişti.

Bugün yüzde 17,7 kazançla 4,24 liraya kadar yükselen Galatasaray'ın hisse fiyatı, saat 14.05 civarında yüzde 10 değer kazancıyla 3,96 lira seviyelerinde seyretti.

GALATASARAY HİSSELERİ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güçlü seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Analistler,  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasına karşın daha sonra  endekste satış baskısının arttığını belirterek, Galatasaray hisselerindeki pozitif seyre dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da saat 14.05 itibarıyla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 2,56 azalışla 6,46 lira, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 1,96 kayıpla 14,04 lira, Beşiktaş Futbol  Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri yüzde 5,30 değer kaybıyla 2,86 lira seviyelerinde seyrediyor.

İŞTE GALATASARAY HİSSELERİNDE SON DURUM




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OYAYO 2,56 35.723.215 % 14,80  
GSRAY 4,10 125.749.360 % 13,89  
ALGYO 16,69 143.233.169 % 13,39  
MIPAZ 3,32 172.005.283 % 12,93  
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Frank 6,2465 6,2841 % 0,38  
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Altın Ons 1.646 1.646 -13,31  
Altın Gr. 324 325 -1,59  
Cumhuriyet 2.155 2.188 -47,00  
Tam 2.143 2.196 -57,01  
Yarım 1.036 1.062 -27,58  
Çeyrek 519 531 -13,79  
Gümüş.Ons 18,36 18,41 -0,26  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
B. Petrol 55,74 55,74 -0,03  
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