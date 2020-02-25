Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar`ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.
Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor
25.02.2020 14:23
Son güncelleme : 25.02.2020 14:58
AA
Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayan Galatasaray hisseleri, borsadaki aynı performansını bugün de sürdürüyor. Galatasaray'ın hisse fiyatı dün yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükselmişti.
Bugün yüzde 17,7 kazançla 4,24 liraya kadar yükselen Galatasaray'ın hisse fiyatı, saat 14.05 civarında yüzde 10 değer kazancıyla 3,96 lira
seviyelerinde seyretti.
GALATASARAY HİSSELERİ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güçlü seyrini sürdürdüğünü bildirdi.
Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.
Analistler, Borsa
İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasına karşın daha sonra endekste satış baskısının arttığını belirterek, Galatasaray hisselerindeki pozitif seyre dikkati çekti.
Borsa İstanbul'da saat 14.05 itibarıyla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 2,56 azalışla 6,46 lira, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 1,96 kayıpla 14,04 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri yüzde 5,30 değer kaybıyla 2,86 lira seviyelerinde seyrediyor.
İŞTE GALATASARAY HİSSELERİNDE SON DURUM
14:42114.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 14,70
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:426,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:426,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:42324,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,59
|Açılış
|: 324,59
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,92
|32.619.221
|% 17,54
|
|OYAYO
|2,56
|35.723.215
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,10
|125.749.360
|% 13,89
|
|ALGYO
|16,69
|143.233.169
|% 13,39
|
|MIPAZ
|3,32
|172.005.283
|% 12,93
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,85
|7.735.357
|% -6,10
|
|TURGG
|49,82
|4.156.768
|% -5,82
|
|THYAO
|13,60
|2.112.520.636
|% -1,88
|
|ASELS
|29,18
|1.005.080.745
|% 1,96
|
|KRDMD
|2,83
|488.448.478
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|344.655.051
|% 1,38
|
|KOZAA
|12,80
|276.974.581
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,83
|488.448.478
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|344.655.051
|% 1,38
|
|THYAO
|13,60
|2.112.520.636
|% -1,88
|
|CEMAS
|1,30
|134.690.588
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|114.887.705
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9327
|7,9725
|% 0,67
|
|Frank
|6,2465
|6,2841
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6311
|1,6393
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-13,31
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.155
|2.188
|-47,00
|
|Tam
|2.143
|2.196
|-57,01
|
|Yarım
|1.036
|1.062
|-27,58
|
|Çeyrek
|519
|531
|-13,79
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,03
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