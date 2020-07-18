Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de değişiklik

18.07.2020 11:10

Son güncelleme : 18.07.2020 11:15
Sermaye Piyasası Kurulu`nca (SPK), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’deki değişiklik ile söz konusu kuruluşların dışarıdan hizmet alarak sağlayacakları faaliyetlerin sınırı ve tebliğin bazı hükümleri hükümlerine uyum çerçeveleri belirlendi.



AA

SPK'nin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme  Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Söz konusu Tebliğin 11'inci maddesinin dördüncü fıkrası “Bu maddenin  üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla; gayrimenkul değerleme kuruluşu,  sözleşme imzalamak suretiyle dışarıdan hizmet alarak gayrimenkul değerleme  hizmeti sağlayabilir. Kuruluşun, bir takvim yılı içerisinde, dışarıdan hizmet  alımı yoluyla gerçekleştirdiği değerleme faaliyetlerinden kaynaklanan  hasılatları, toplam hasılatlarının yüzde 25’ini geçemez.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Tebliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına “i) Değerleme  faaliyetleri ile ilgili olarak MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye iletilecek  veri ve bilgilerin zamanında ve belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde  iletilmemesi.” benti eklendi.

Söz konusu Tebliğin geçici 1'inci maddesi de şöyle değiştirildi:

"(1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş  veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, 4'üncü  maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 8'inci maddenin üçüncü fıkrası  ile 11'inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere 1 Ocak 2021 tarihine  kadar, 11'inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümlere ise 1 Ocak 2020  tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar. (2) Bu Tebliğin 11'inci maddesinin  dördüncü fıkrasında belirtilen yüzde 25’lik oranın uygulanması kademeli olarak  yüzde 60, yüzde 40 ve nihai olarak yüzde 25 olarak gerçekleştirilir. Buna göre,  Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere Kurula başvurmuş gayrimenkul  değerleme kuruluşları, yüzde 60’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2021 tarihi  itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla uyum  sağlamak, yüzde 40’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla  başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla uyum sağlamak ve son  olarak yüzde 25’lik oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başlamak  ve anılan hükme 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla uyum sağlamak zorundadırlar.

(3) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş veya  yetkilendirilmek üzere Kurula başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşları, 17'nci  maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yüzde 40’lık oranın  hesaplanmasına 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık  2024 tarihi itibarıyla uyum sağlamak zorundadırlar. (4) Kurulca yetkilendirilmiş  gayrimenkul değerleme kuruluşlarının, geçici 2'nci madde hükmü saklı kalmak  üzere, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında belirtilen hükümlere uyum  sağlayamamaları halinde, Kurul tarafından yetkileri iptal edilir.”




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.786
Değişim :  -0,02% |  -21,44
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 8,36 7.899.784 % 10,00  
AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5995 8,6426 % 0,18  
Frank 7,2842 7,3281 % 0,87  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 12,40  
Altın Gr. 399 399 3,12  
Cumhuriyet 2.597 2.620 21,00  
Tam 2.675 2.689 21,60  
Yarım 1.298 1.315 10,60  
Çeyrek 651 658 5,20  
Gümüş.Ons 19,32 19,36 0,17  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,04  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru