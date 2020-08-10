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Gaziantep ihracatta üst sıraları hedefliyor

10.08.2020 14:33

Son güncelleme : 10.08.2020 14:33
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep`in temmuz ayında en çok ihracat yapan iller sıralamasında 5. olduğunu belirterek, bundan sonra daha üst sıraları hedeflediklerini bildirdi.



AA

Kileci, yazılı açıklamasında, pandemi süreci nedeniyle mart ayında  ihracatta ciddi bir yavaşlama olduğunu hatırlatarak, buna karşılık mayısta  yeniden toparlanma sürecinin başladığını aktardı.

Temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1'lik  artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kileci, şunları  kaydetti:

"Gaziantep, temmuz ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında  5. oldu. Hedefimiz bundan sonra en fazla ihracat yapan ilk 3 il arasında yer  almak. Şu anda 191 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amacımız ise insanın olduğu tüm  coğrafyalara ihracat gerçekleştirmek. Bu noktada bizim için herhangi bir kıstas  ya da engel yoktur. Yeter ki ulaşabileceğimiz bir ülke olsun, bir hedef olsun."

Ağustos ve eylül aylarında da ihracatlarını arttırmaları halinde tam  olarak başarıya ulaşmış olacaklarını öngören Kileci, "O zaman biz dünyanın  yaşadığı pandemi sorununun içerisinden kendi aklımızla, gücümüzle çıkmayı  başardık diyebiliriz. Son olarak, mücadeleden asla vazgeçmeyen tüm  ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.




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