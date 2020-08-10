Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep`in temmuz ayında en çok ihracat yapan iller sıralamasında 5. olduğunu belirterek, bundan sonra daha üst sıraları hedeflediklerini bildirdi.
Gaziantep ihracatta üst sıraları hedefliyor
10.08.2020 14:33
Son güncelleme : 10.08.2020 14:33
AA
Kileci, yazılı açıklamasında, pandemi süreci nedeniyle mart ayında ihracatta ciddi bir yavaşlama olduğunu hatırlatarak, buna karşılık mayısta yeniden toparlanma sürecinin başladığını aktardı.
Temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1'lik artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kileci, şunları kaydetti:
"Gaziantep, temmuz ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. oldu. Hedefimiz bundan sonra en fazla ihracat yapan ilk 3 il arasında yer almak. Şu anda 191 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amacımız ise insanın olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmek. Bu noktada bizim
için herhangi bir kıstas ya da engel yoktur. Yeter ki ulaşabileceğimiz bir ülke olsun, bir hedef olsun."
Ağustos ve eylül aylarında da ihracatlarını arttırmaları halinde tam olarak başarıya ulaşmış olacaklarını öngören Kileci, "O zaman biz dünyanın yaşadığı pandemi sorununun içerisinden kendi aklımızla, gücümüzle çıkmayı başardık diyebiliriz. Son olarak, mücadeleden asla vazgeçmeyen tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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