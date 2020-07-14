Gazprom mali yılının ilk çeyreğinde 1,64 milyar dolar (116 milyar ruble) zarar etti.
Gazprom 1,64 milyar dolar zarar etti
14.07.2020 11:25
Son güncelleme : 14.07.2020 11:26
Rus doğal gaz devi Gazprom mali yılının ilk çeyreğinde 1,64 milyar dolar
(116 milyar ruble) zarar etti. İlk çeyreğin zararla kapanmasında kurdaki oynaklık ve petrol piyasasındaki durum etkili oldu.
Gazprom geçen yılın aynı döneminde ise net 536 milyon dolar kar açıklamıştı.
İlk çeyrekte Gazprom'un gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 1,7 trilyon rubleye geriledi.
11:10118.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 135,81
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.573
En Düşük
117.542
11:106,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:107,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:10397,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 397,59
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.794.888
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.438.490
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.837.217
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.632.995
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.261.183
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,35
|721.385.372
|% 3,52
|
|THYAO
|12,04
|301.860.609
|% 0,58
|
|GARAN
|7,96
|267.864.426
|% -0,13
|
|EREGL
|8,97
|260.972.670
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,69
|242.741.681
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,35
|721.385.372
|% 3,52
|
|SKBNK
|1,69
|242.741.681
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,85
|160.423.451
|% 2,78
|
|ODAS
|2,93
|229.727.212
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,39
|177.880.475
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5722
|8,6151
|% -0,15
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,66
|
|Altın Gr.
|397
|398
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|7,00
|
|Tam
|2.665
|2.676
|0,40
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|0,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,60
|