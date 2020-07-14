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Gazprom 1,64 milyar dolar zarar etti

14.07.2020 11:25

Son güncelleme : 14.07.2020 11:26
Gazprom mali yılının ilk çeyreğinde 1,64 milyar dolar (116 milyar ruble) zarar etti.



Rus doğal gaz devi Gazprom mali yılının ilk çeyreğinde 1,64 milyar dolar (116 milyar ruble) zarar etti. İlk çeyreğin zararla kapanmasında kurdaki oynaklık ve petrol piyasasındaki durum etkili oldu.

Gazprom geçen yılın aynı döneminde ise net 536 milyon dolar kar açıklamıştı.

İlk çeyrekte Gazprom'un gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 1,7 trilyon rubleye geriledi.




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