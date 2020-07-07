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Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri geriledi

07.07.2020 13:04

Son güncelleme : 07.07.2020 13:04
Rus enerji şirketi Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru  hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 73 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 52,6 azaldı  ve 9,7 milyar dolar oldu. Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre  yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl küresel doğal gaz  talebinin yüzde 4 azalacağını tahmin etmişti.




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