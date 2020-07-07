Rus enerji şirketi Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.
Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri geriledi
07.07.2020 13:04
Son güncelleme : 07.07.2020 13:04
AA
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 73 milyar metreküpe düştü.
Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 52,6 azaldı ve 9,7 milyar dolar
oldu. Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.
Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl küresel doğal gaz talebinin yüzde 4 azalacağını tahmin etmişti.
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