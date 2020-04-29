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Gelir vergisi beyannamesi verme süresi yarın doluyor

29.04.2020 11:32

Son güncelleme : 29.04.2020 11:33
Mükelleflerin 2019 yılında elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ticari, zirai ve mesleki  faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri  için beyanname dönemi sona eriyor.

Mükellefler, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini  yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderecek. 31 Mart'a kadar verilmesi  gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 Nisan'a uzatılmıştı.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve  iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan  Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebiliyor.

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler  üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin  damga vergisi ile birlikte yarın gün sonuna, ikinci taksitin 4 Ağustos'a kadar  ödenmesi gerekiyor.

Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden  gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul  sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Gelir İdaresi  Başkanlığının internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi  kartlarıyla 02.00-23.45 saatlerinde ödenebiliyor.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret alan ve birden sonraki  işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılı için 40 bin lirayı aşan  mükelleflerin, söz konusu ücret gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi  beyannamesi ile beyan etmesi gerekiyor.

Geçen yıl elde ettiği mesken kira geliri 5 bin 400 liranın üzerinde  olanların da beyanname vermesi şartı bulunuyor. Yıllık kira geliri bu değerin  altında kalan mükelleflerde bu zorunluluk yok. İş yeri kira gelirlerinde  tevkifata tabi olup brüt tutarı 40 bin lirayı aşanların beyanname vermesi  isteniyor. Menkul sermaye iratlarının 40 bin lirayı aşması durumunda beyan  edilmesi zorunluluk arz ediyor ancak kar payı gelirlerinin yarısı gelir  vergisinden istisna olurken, kalan yarısının tutarının 40 bin liranın altında  kalması halinde beyanname şartı bulunmuyor. Menkul sermaye iratlarının vergi  kesintisine ve istisnaya tabi olmaması durumunda ise 2 bin 200 liralık sınırı  aşması halinde beyanname verilmesi gerekiyor.

Mal ve hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış  kazançları da 14 bin 800 liralık istisna sınırını aşması durumunda beyan  ediliyor.

65 YAŞ ÜZERİNE MUAFİYET

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünde  olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle nedeniyle sokağa çıkamayan  mükellefler, kısıtlama bittikten sonra 15 gün içinde beyanname verecek." dedi.

Aynı kapsamda 65 yaş üzeri mali müşavirlerin de olduğunu, uygulamanın  bu süreçte 65 yaşına yeni giren mükellefleri de kapsadığını belirten Öz,  özellikle kira geliri elde eden 65 yaş üzeri çok sayıda mükellef olabileceğini  söyledi. Öz, bu mükellefler için de beyannamelerin kısıtlama sonuna kadar  ertelendiğini dile getirdi.

Mükelleflerin beyannamelerini ve ödeme işlemlerini dijital ortamda  gerçekleştirmesi çağrısında bulunan Öz, 50 bin liraya kadar olan vergilerin de  İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi  kartlarıyla ödenebileceğini bildirdi.




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