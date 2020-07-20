Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşı G20 ülkeleri arasında iş birliği çağrısı yaptı.
Georgieva`dan G20 ülkelerine iş birliği çağrısı
20.07.2020 08:56
Son güncelleme : 20.07.2020 09:49
DHA
G20 ülkelerinin sanal toplantısında konuşan Georgieva, geleceğe ilişkin birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğü dönemde G20 ülkeleri ve diğerlerinin attıkları benzeri görülmemiş adımlarla, her şeyin daha kötüye gitmesinin önüne geçildiğine dikkat çekti ve ekledi:
"Krizin yeni bir aşamasına geçerken, yeni politika adımlarının atılması ve uluslararası iş birliğinin büyütülmesi gerekiyor."
Georgieva, toplantıda ayrıca çevresel toparlanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti ve başta en yüksek borçlular olmak üzere görece yoksul ülkelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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|145.710.074
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|ALBRK
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|BSOKE
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|58.682.905
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|DAGHL
|8,07
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|KOZAA
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|GARAN
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|% 0,00
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|TSKB
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|163.813.661
|% 0,00
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|IHLGM
|1,81
|223.485.903
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|Dolar
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,5769
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|Frank
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|7,3156
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|Riyal
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,14
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|Altın Gr.
|399
|399
|0,06
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|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|15,30
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|Tam
|2.671
|2.683
|15,70
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|Yarım
|1.296
|1.312
|7,70
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|Çeyrek
|650
|657
|3,80
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|Gümüş.Ons
|19,28
|19,33
|-0,02
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|Gümüş Gr.
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|-0,01
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